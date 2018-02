Nyt medieforlig kan give penge til små ugeaviser

Venstre vil flytte mediestøtte fra de store dagblade til mindre aviser. Ejeren af en af de få selvstændige ugeaviser håber at få støtte.

Venstre vil skære ned på støtten til de store dagblade. I stedet vil regeringspartiet gerne støtte de mindre aviser. Sådan lyder et oplæg til et nyt medieforlig fra Venstre i dag.

”Venstre foreslår, at mediestøtten i mindre grad gives til store nationale dagblade, der driver rentabel medievirksomhed, og i højere grad gives til mindre aviser, der producerer lokalt og regionalt indhold”, skriver Venstre i sit forslag.

Skriver om stort og småt

Forslaget vækker stor interesse hos Gunnar Hattesen, som er ejer og ansvarshavende redaktør for Gråsten Avis/Bov Avis.

Vi har overtaget den rolle, som dagbladene tidligere har spillet i lokalsamfundet. Gunnar Hattesen, ejer og ansvarshavende redaktør for Gråsten Avis / Bov Avis.

- Vi må se, om staten stadig kun vil støtte dagbladene, eller om det også kommer os til gode. Vi skriver jo om stort og småt, så vi har overtaget den rolle, som dagbladene tidligere har spillet i lokalsamfundet. I en mere og mere global verden har folk brug for en lokal forankring, siger Gunnar Hattesen.

Ulige konkurrence

Ugeavisen har eksisteret i 10 år. Den udkommer hver uge i 16.300 eksemplarer og rammer cirka det dobbelte antal læsere.

- Nu får vi ikke en krone i statsstøtte i modsætning til nogle af dem, vi konkurrerer med, og vi er heller ikke fritaget for at betale moms. Så det er ulige konkurrence. Det ville være skønt, hvis staten vil anerkende vores rolle i mediebilledet, siger Gunnar Hattesen.

Også til podcast

Venstre foreslår også, at den nuværende public service-pulje udvides, der ”skal kunne søges til både tv, radio og podcast o.s.v., der ønsker at styrke den lokale forankring”.

Læs også Lottogevinst på 9,3 mio. kroner bliver aldrig udbetalt