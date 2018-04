Nyt program afslører eksamenssnydere: Besøgte forbudte sider

ExamCookie blev testet under gymnasiernes terminsprøver, og programmet afslørede både snyd og brug af forbudte hjemmesider.

For første gang nogensinde overvågede et program en stor gruppe gymnasieelever under deres terminsprøver.

På mere end 20 gymnasier landet over loggede programmet ExamCookie alt, hvad eleverne foretog sig på deres computer under deres terminsprøve, og det har afsløret flere elever i at tilgå forbudte hjemmesider, fortæller fire af gymnasierne til TV SYD.

Vi kan eksempelvis se, en elev har kigget på sko under terminsprøven, og det må man jo ikke. Tom Gotthold, vicerektor på Kolding Gymnasium.

Horsens Statsskole, Horsens Gymnasium, Fredericia Gymnasium og Kolding Gymnasium oplyser, at de tilsammen kun har afsløret en håndfuld elever i decideret snyd, men at programmet har fanget en langt større gruppe elever, der har opført sig uhensigtsmæssigt under terminsprøverne.

- Formelt set har nogle elever begået fejl, uden de reelt har begået en fejl, fortæller vicerektor på Kolding Gymnasium, Tom Gotthold, der ikke har taget nogle elever i at snyde. Han uddyber:

- Vi kan eksempelvis se, en elev har kigget på sko under terminsprøven, og det må man jo ikke. Men vi kan se, eleven ikke har kommunikeret med andre eller kopieret noget fra siden, så reelt set har eleven jo ikke snydt med opgaven. I det tilfælde har vi påpeget, det ikke er smart.

Elev besøgte Facebook efter aflevering

Han bliver bakket op af rektor Jens Skov fra Horsens Gymnasium:

- Vi har ikke haft nogen mistanke om snyd, men vi har haft to elever, der har opført sig uhensigtsmæssigt. Vi havde en, der efter han havde afleveret, gik på Facebook. Det var ikke snyd, og det kunne ExamCookie hjælpe os med at finde ud af, for der kunne vi se, han havde afleveret først, siger han.

Vi har en lille gruppe elever, der har lavet dumme ting under eksamen, og så har vi en håndfuld, der har snydt. Morten Veng Christensen, uddannelsesleder, Fredericia Gymnasium

Lignende eksempler kan uddannelsesleder Morten Veng Christensen, Fredericia Gymnasium, komme med.

- Vi har en lille gruppe elever, der har lavet dumme ting under eksamen, og så har vi en håndfuld, der har snydt. Eleverne har simpelthen lukket programmet, og vi kan se på deres resultater efterfølgende, at de er mistænkeligt gode. Så dem har vi haft inde til en lille snak, siger Morten Veng Christensen.

Præventiv virkning

Ud over de elever, der blev fanget, så tror de fire gymnasier også, at programmet har en præventiv effekt.

- Vi oplever, det har skærpet elevernes opmærksomhed på, hvad de må, og hvad de ikke må. Eleverne har udtrykt tilfredshed med programmet, for det er jo også en rygdækning for dem, lyder det fra Casper Rask, der er uddannelsesleder på Horsens Statsskole.

- Det har givet anledning til en snak om, hvilke sider eleverne egentlig må bruge til eksamen – også internt i lærerkredsene, hvor lærerne skal finde en konsensus om, hvad eleverne må bruge som hjælpemidler, supplerer Morten Veng Christensen.

Vil bruge systemet til eksamen

Alle fire gymnasier er derfor også enige om, at de formentlig vil benytte sig af programmet til årets eksaminer, selvom de endnu ikke har besluttet sig endeligt.

- Vi tror ikke på, vores elever snyder mere eller mindre end andre elever, men Undervisningsministeriet er på vej med et lignende system, så det vil vi være på forkant med, fortæller Tom Gotthold fra Kolding Gymnasium:

- Det har været nemt at bruge for både os og for eleverne, og opstår der tvivl om snyd, så har vi de hårde beviser lige ved hånden.

