Obama indkvarteret på Hotel Koldingfjord

Barack Obama landede torsdag klokken 19.04 på Flyvestation Skrydstrup. Nu er han indkvarteret på Hotel Koldingfjord.

Hotel Koldingfjord stiller suite til rådighed for USA’s 44. præsident fra torsdag til fredag, mens han befinder sig i Kolding, hvor han, under titlen ‘A conversation with President Barack Obama’, skal tale for cirka 680 inviterede gæster.

Obama ankom med privatjet fra Helsinki, hvor han holdt tale på Nordic Business Forum. Efter han trådte ud af flyet blev han fragtet fra Skrydstrup fragtet i en BMW X5 med eskorte på yderligere fem biler og ni politimotorcykler.

Men nu har han altså stillet kufferterne på Hotel Koldingfjord, hvor han skal få nattens søvn, så han kan være frisk til i morgen kl. 11.45, hvor han er klar på SDU Kolding.

Hotellet har tidligere haft kendte personer på besøg. Det svenske kongepar, Carl XVI Gustaf og Silvia Renate Sommerslath, overnattede på hotellet i 2003, mens EU-formandsskabet i 2012 befandt sig i hotellets lokaler. Sidst men ikke mindst besøgte den tidligere polske præsident og nobelprismodtager Lech Walesa Koldingfjord i marts i år.