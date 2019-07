Omar og Mohammad får chancen hos Teddy

Over hele landet deltager 1000 børn fra udsatte boligområder i den her uge i særlige fodboldskoler. Det handler om at give dem en glæde og chancen for at få nye venner.

Lillebror Omar Tartoussi på 10 år dribler rundt med bolden på Haderslev Fodboldklubs boldbaner. Det gør han hele ugen sammen med sin bror Mohammad Tartoussi på 12 år.

De bor i et udsat boligområde, men for femte år i træk har de fundet fodboldstøvlerne og benskinnerne frem for at rykke ind på boldbanerne i Haderslev.

De er sammen med 43 andre børn med på en særlig Get2 fodboldskole for børn, der bor i udsatte boligområder.

- Det er sjovt at være med på fodboldskolen, fordi man møder andre, og man lærer også lidt om fodbold, siger Omar Tartoussi.

HVAD ER EN GET2 FODBOLDSKOLE? En Get2 fodboldskole er for børn i alderen syv til 14 år fra udsatte boligområder. Fodboldskolerne kunne første gang opleves i 2011. De afholdes i et samarbejde mellem de lokale klubber, DBU og DIF get2sport, og de er støttet af Udlændinge- og Integrationsministeriet og Nordea-fonden.

Alle børn skal have muligheden for at komme på fodboldskole

Det er Dansk Boldspil-Union, der for niende år i træk holder Get2 fodboldskoler i samarbejde med DIF get2sport og lokale fodboldklubber.

Omkring 1000 børn vil denne sommer snøre støvlerne for at være en del af fodboldskolerne, der kan opleves 12 steder i landet.

De arrangeres af lokale, frivillige trænere og ledere, og én af dem er Teddy Pedersen.

- De her fodboldskoler er vigtige, fordi sommerferier kan være lange, og alle børn skal have muligheden for at komme på fodboldskole uanset, hvor man bor, og uanset hvilken indkomst deres forældre måtte have, siger Teddy Pedersen.

Det handler om at skabe en glæde

Han håber at kunne give de børn fra udsatte boligområder samme oplevelse, som andre børn får ved at være på fodboldskole.

Bolden, stemningen, konkurrencen og hele ugen skal alt sammen være med til at skabe en glæde hos børnene – og måske endda får de også nogle nye venner.

Det har Mohammad Tartoussi allerede fået.

- Det dejligste er, at man kan være sammen med andre, og man kan bevæge sig og få nye venner, siger Mohammad Tartoussi.

Og hans lillebrors smil er ikke til tage fejl af. Fodbolden har kastet glæden over ham, og derfor nyder han at være en del af Get2 Fodboldskolen i Haderslev.

- Det er sjovt at være her, for man får nye venner, siger Mohammad Tartoussi.

Omkring 1000 børn fra hele landet oplever i år at være med på en Get2 Fodboldskole. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD