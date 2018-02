Opfordring fra politiet: Tjek dit pas

Folk uden pas giver travlhed hos politiet. Alene denne weekend har Udlændingekontrolafdelingen måttet tage sig af næsten to håndfulde borgere uden pas.

Kender du det? Du er på vej på ferie, og ups …. passet er udløbet, og borgerservice er gået på weekend. Hvad gør man så?

Man kontakter Politiets Udlændingekontrolafdeling, og beder dem udstede et provisorisk pas, så man kan komme af sted på ferie.

Men i dag opfordrer Politiets udlændingekontrolafdeling (UKA) på Twitter folk til at tjekke passet i god tid inden, de skal afsted på ferie.

Det tager os en halv til en hel time, hver gang vi skal udstede et provisorisk pas. Mads Hansson, Politikommissær, Udlændingekontrolafdelingen, Syd- og Sønderjyllands Politi

- I nødstilfælde kan man få udstedt et provisorisk pas hos UKA, men det tager os en halv til en hel time, hver gang vi skal udstede sådan et, siger politikommissær Mads Hansson fra Udlændingekontrolafdelingen til TV SYD.

Det sker dog, at politiet må sende folk, der er på vej på ferie, hjem igen uden pas. Man kan nemlig kun få et provisorisk pas udstedt, hvis det er mindre end tre måneder siden, passet udløb.

Op mod ti pas-udstedelser har UKA måttet tage sig af i denne weekend, hvor mange rejser sydpå på vinterferie.

- Det er ikke nyt for os, at folk ikke husker at forny deres pas og i stedet kommer hos os. Det sker hver gang, der er skoleferie, og vi kan kun opfordre til, at folk tjekker passet i god tid, så de ikke skal forbi politiet med problemet lige inden afrejse, siger Mads Hansson.

Det koster 626 kroner at få et provisorisk pas. Passet kan man senere ombytte til et rigtigt pas hos Borgerservice uden ekstra omkostninger.