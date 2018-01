Otte års fængsel for seksuelle overgreb mod børn

En 48-årig mand blev tirsdag ved retten i Esbjerg dømt for flere tilfælde af voldtægt og andre seksuelle forhold begået mod børn under 15 år.

En 48-årig mand blev tirsdag ved et nævningeting ved Retten i Esbjerg idømt otte års fængsel for seksuelle overgreb mod fire mindreårige piger.

Manden blev dømt for gentagne tilfælde af voldtægt og andre seksuelle forhold begået overfor børn under 15 år.

De i alt fire overgreb fandt sted fra 2003 til 2015, mens pigerne var mellem otte og 13 år.

De forurettede var den 48-åriges egne to døtre, et andet kvindeligt familiemedlem samt en pige, der var på besøg i familiens hjem.

Den dømte har under retssagen nægtet sig skyldig og udbedt sig betænkningstid med hensyn til at anke dommen.

Tilfreds med dommen

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi er tilfreds med dommen:

- Vi havde nedlagt påstand om fængselsstraf på ikke under otte år. Og det har retten fulgt. Straffens længde skal ses i lyset af, at der er tale om grove overgreb på piger dels under 12 år dels under 15 år, hvor den dømte har udnyttet sin fysiske og psykiske overlegenhed til at begå overgrebene, fremhæver anklager Christina Bork Hansen.