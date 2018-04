På rottejagt med smarte våben

Horsens Kommune tester netop nu helt ny teknologi, der skal hjælpe til med at få bugt med rotter.

"Pliiing"'

Der går ikke lang tid fra en rotte ryger i fælden, til der løber en besked ind på rottebekæmper Tommy Krogh Abrahamsens telefon.

- Nu kan jeg se, at der har været en fangst i Graven, siger han og viser sin telefon frem.

Horsens Kommune tester i øjeblikket forskellige rottefælder for at finde den løsning, der passer kommunen bedst.

- Vi samarbejder med forskellige virksomheder og tester deres prototyper. Det eneste vi stiller til rådighed er mandsskabstimer. Vi låner produkterne gratis og virksomhederne får testet deres produkter, siger skadedyrsbekæmper og ingeniør i Horsens Kommune, Tommy Krogh Abrahamsen.

Horsens Kommune tester både high tec-løsninger og de mere traditionelle rottebekæmpelsesmetoder. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

Rotter er et stigende problem i Danmark, viser antallet af anmeldelser om rotter, som kommunerne laver.

De små skadedyr kan være vært for over 50 sygdomme, som de kan smitte mennesker med via deres urin og ekskrementer, og derfor er det vigtigt at komme rotterne til livs.

- De er snu, og vi oplever, at vi hele tiden skal finde nye måder at bekæmpe dem på, siger Tommy Abrahamsen.

I øjeblikket testes der både rottefælder over og under jorden.

I dag var Tommy Abrahamsen forbi de fælder, der er placeret i skraldespande forskellige steder i byen.

- Der er en lille rende, hvor de kan løbe ind i skraldespanden. Her bliver de mødt af en ganske almindelig rottefælde, hvor der er en substans, der lugter af fisk, og som de godt kan lide. Det særlige ved fælden er, at der også sidder en sensor, der giver os besked hver gang, der er et dyr i fælden, fortæller han.

Rottefælderne bliver testet forskellige steder i midtbyen i Horsens og Bygholm de næste to måneder.

- Og så skal alle andre jo huske, at man har pligt til at anmelde, hvis man ser en rotte. Det kan man gøre digitalt på Horsens Kommunes hjemmeside, og så skal vi nok tage os af det, siger han