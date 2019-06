Partifæller er berørte af Sass Larsens sygemelding

Socialdemokratiske partifæller valgt i Syd- og Sønderjylland er berørte af partifælles sygemelding. Vi har talt med tre af dem.

Der var spekulationer om, at Henrik Sass Larsen ville blive finansminister i en ny S-ledet regering. Men gruppeformanden har sygemeldt sig på ubestemt tid, og det udtrykker flere af de socialdemokratiske folketingsmedlemmer fra Syd- og Sønderjylland stor forståelse for.

Partiets finansordfører, Benny Engelbrecht, der valgt i Sønderborgkredsen, tweetede tidligere mandag, at han takker Sass Larsen for indsatsen og ønsker ham god bedring.

Jeg er frygteligt berørt af min gode vens situation. Jeg har talt med ham tidligere i dag og kan forstå hans beslutning Benny Engelbrecht (S)

- Jeg er frygteligt berørt af min gode vens situation. Jeg har talt med ham tidligere i dag og kan forstå hans beslutning. Jeg har arbejdet sammen med ham i mange år. På mange områder er han hovedarkitekten bag det socialdemokratiske projekt, der har bragt os til, hvor vi er i dag, siger han til TV SYD og tilføjer:

- Jeg har det grundlæggende sådan, at partiet er det vigtigste. Men det er også klart, at når han har brug for at trække stikket, håber jeg, at alle vil give ham rum til at blive rask.

Benny Engelbrecht er tidligere skatteminister i Helle Thorning-regeringen, og om Sass Larsens sygemelding har nogen indflydelse på hans muligheder for atter at sætte sig i en ministerbil, vil han slet ikke spekulere i.

- Jeg er mere optaget af, at Sass får det godt. Det vigtigste er, at regeringsforhandlingerne går godt. Jeg vil ikke spekulere i, hvad der skal ske efter en regeringsdannelse. Det vil jeg overlade til Mette Frederiksen at træffe beslutning om, siger Benny Engelbrecht, der onsdag blev genvalgt til Folketinget med 12.267 personlige stemmer.

Dam Kristensen: Godt for ham

En anden af Henrik Sass Larsens kolleger i det socialdemokratiske gruppe, Henrik Dam Kristensen fra Grindsted, er glad på Sass Larsens vegne over, at han har truffet denne nødvendige beslutning.

- Det er nødvendigt, at han bliver rask igen. Det politiske kommer i anden række, siger han til TV SYD.

Henrik Dam Kristensen har i 20 år haft et tæt samarbejde med Sass Larsen, og han er ikke i tvivl om sin partifælles andel i det socialdemokratiske projekt.

- For mig ingen tvivl om, at Sass efter 2001 begyndte en rejse, hvor det handlede om at placere Socialdemokratiet der, hvor man har lyst at give partiet en stemme. Når analysen af denne valgkamp er ovre, vil det hedde sig, at det er det lykkes for partiet at skabe troværdighed. Det har Sass sin kæmpestore andel i, mener han.

Også Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, valgt i Haderslev-kredsen, ønsker sin partifælle god bedring.

- Jeg synes, det er trist først og fremmest for Sass Larsen selv, at han endnu ikke er på fode oven på en depression. Det er også et tab for partiet og den regering, der forhåbentlig bliver dannet inden for et par uger. Og det er både, fordi han er meget dygtig, meget erfaren og kreativ politiker og én, der har været i stand til at sætte sig igennem over for nogle indgroede opfattelser internt i embedsapparatet, udtaler Jesper Petersen til TV SYD.

Jeg er ked af min ven Henrik Sass’ udmelding i dag. Jeg ønsker at alle vil respektere hans beslutning og lade ham få ro. Henriks betydning for det socialdemokratiske projekt kan ikke beskrives i få ord - tak for indsatsen Henrik og god bedring ❤️ #dkpol https://t.co/x32mc3liL8 — Benny Engelbrecht (@BennyEngelbrech) June 10, 2019

Uendelig trist melding fra @SosseSass ... Du har som få præget vores parti, og du har en kæmpe aktie i sidste uges valg. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig og lære dig at kende. Jeg håber, at du hurtigt kommer ovenpå! #dkpol — Chr Rabjerg Madsen (@RabjergMadsen) June 10, 2019

Læs også Stemmeslugere: Her er topscorerne i Syd- og Sønderjylland