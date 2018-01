Børnehavebørn tager demente med storm: - Åh, det er jo skønt

En forsøgsordning, hvor børnehavebørn regelmæssigt besøger et demensplejecenter i Fredericia, har været en stor succes for både børn og voksne.

Hver anden mandag sænkes gennemsnitsalderen væsentligt på Demensplejecenter Madsbyhus i Fredericia.

Her får de 14 beboere besøg af en gruppe børnehavebørn, og så står den ellers på leg og fysisk aktivitet de næste tre kvarter.

Besøgene er en del af projektet ’Leg dig glad’, som både børn og voksne får noget ud af.

Hjælper på hukommelsen

Når der danses og synges ’Bro, bro, brille’, vender hukommelsen for en stund tilbage hos de demente beboere, og samtidig får de rørt sig.

Legen med børnehavebørnene er også dejligt afslappende for beboerne, fortæller centrets aktivitetsmedarbejder Birthe Juul Hansen.

- Man behøver ikke at tænke på, om man slår til her, for det er så uforpligtende. I samværet med børnene kan du jo være dig selv, siger hun.

Spørger man beboerne, er de da også lade for at få besøg.

- Åh, det er jo skønt. De måtte godt komme lidt tiere, siger Tove Holmqvist.

Uddannes til demensvenner

Som en del af projektet bliver børnehavebørnene uddannet i at være demensvenner.

Det betyder, at de, udover et besøg hver anden uge, bliver klogere på, hvad det vil sige at være dement.