Folketingsvalget er det varmeste nogensinde

I de 170 år, hvor der har været afholdt valg i Danmark, har det aldrig før været så varmt til et folketingsvalg.

I store dele af Danmark foregår turen til valgstederne i usædvanligt varmt vejr. Lige siden morgenstunden er temperaturen bare steget og steget, og indtil klokken 15.20 er temperaturen nået op på hele 28,1 grader i København.

Det gør ikke blot onsdag til årets tredje sommerdag, men også til den varmeste dag til et folketingsvalg i det danske demokratis historie.

Det blev en realitet, da temperaturen oversteg de 27,8 grader, som blev målt i København til valget 14. juni 1861.

Som kuriosum kan det nævnes, at det er vejrstationen ved Landbohøjskolen på Frederiksberg, som målte 27,8 grader i 1861, og samme vejrstation har onsdag overgået den temperatur.

På en tredjeplads over de varmeste folketingsvalg i Danmark finder vi valget 6. juli 1920, hvor den højeste temperatur blev 24,2 grader.

Seks varmeste folketingsvalg i Danmark siden 1849. Temperaturen for 2019 er angivet klokken 15.20 og kan altså stige yderligere. Foto: TV2 Vejret / Grafik

Måske kan temperaturen nå 30 grader

Temperaturen kan fortsat stige en time eller to endnu, og der er en sandsynlighed for, at den i eftermiddag kan nå 30 grader - og så har vi en såkaldt 'tropedag'.

Hvis det sker, vil det være 14 år siden, vi sidst har målt så høj en temperatur så tidligt på sommeren.

Sidste år havde vi den første tropedag 16. juli.