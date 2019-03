Forårsvejr kan ramme med op til 15 graders varme

Fredag eftermiddag kan regulær forårsvarme blæse op over den sydlige del af Jylland og måske give os årets hidtil varmeste dag.

Efter en periode i marts med lavtrykspræget vejr, som har gjort måneden til den vådeste marts siden 1874, så har vejret skiftet gear, og for en overgang stabiliserer et højtryk syd for Danmark vejret.

Højtryk på denne årstid er dog ikke altid lig med solskin fra en skyfri himmel, og flere steder i Danmark ligger der fredag morgen tåge og lave skyer.

Til gengæld sørger højtrykket for, at der blæser varm luft op over Tyskland, og den varme kan komme tæt på Danmark fredag eftermiddag, hvor temperaturen over den sydlige del af Jylland kan nå 14-15 graders varme.

Temperaturer - og skydække - fredag eftermiddag. I den sydlige del af Jylland kan temperaturen stige til 15 graders varme - og måske mere. Foto: TV 2 Vejret

Kan blive årets hidtil varmeste dag

Selvom prognosemodellerne 'kun' viser op til 15 graders varme, så er det ikke utænkeligt, at temperaturen kan stige yderligere én grad nær den dansk-tyske grænse.

Hvis temperaturen når over 15,8 grader, kan fredag ende med at blive årets hidtil varmeste dag.

Den normale dagtemperatur på denne tid af året er seks graders varme, så derfor vil fredagens temperaturer være betydeligt højere, end vi normalt kan forvente.

Årets hidtil varmeste dag havde vi den 26. februar, hvor forårsvarmen kulminerede med 15,8 graders varme i Tirstrup på Djursland, hvilket var en tangering af den officielle varmerekord for februar.

I februar 1959 blev der dog målt en temperatur på 15,9 graders varme.

I det nordlige Tyskland kan temperaturen fredag eftermiddag nå 18 graders varme.