Grænsehegn skal holde vildsvin ude - men det skal være fuld af huller

Vildsvinehegnet langs grænsen skal have store huller - af hensyn til andre dyr. Men så er det spild af penge, siger kritikere.

Kritikken af det planlagte vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse er blusset op igen, efter det er kommet frem, at det planlagte hegn skal være fuld af huller.

Formålet med hegnet, der vil koste 80 millioner kroner at sætte op, er at holde så mange vildsvin som muligt ude af Danmark for at begrænse risikoen for smitte med den frygtede svinesygdom Afrikansk Svinepest.

Men hvis hegnet får store huller, så bliver det jo meningsløst, lyder indvendingen fra kritikerne.

Det knap 70 kilometer lange hegn skal ifølge planen forsynes med omkring 20 større åbninger, der skal gøre det muligt for andre større dyr – som hjorte og ulve – at passere. Åbningerne kan blive op til 100 meter brede i forbindelse med veje og vandløb.

- Et energisk dyr som vildsvinet finder lynhurtigt et hul, og så er det oppe i Jylland, siger Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i Verdensnaturfonden (WWF).

Man forsøger både at blæse og have mel i munden. Morten Elmeros, seniorrådgiver, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Faktisk mener han, at hegnet vil skade en lang række dyrearter – men ikke vildsvinet.

- Dyr er meget forskellige. Nogle dyr, som for eksempel odderen, vil vende om. Men de mest energiske dyr, som for eksempel vildsvinet, vil finde en åbning, siger Bo Øksnebjerg.

Sådan vil det planlagte hegn gå gennem landskabet. Halvanden meter højt og 70 km. langt Foto: TV 2

Morten Elmeros, der er seniorrådgiver ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, er enig.

- Man forsøger både at blæse og have mel i munden. For man vil gerne stoppe vildsvinene, men man vil ikke stoppe krondyr, rådyr, ulv og så videre. Og det kan ikke rigtigt lade sig gøre. Nogle vildsvin vil selvfølgeligt vende rundt, men andre vil følge hegnet, indtil det stopper. Og så krydser de bare grænsen der, siger Morten Elmeros.

'Mange penge for meget lidt'

Han kalder planerne om et grænsehegn for ’mange penge for meget lidt’.

- Det kan i hvert fald ikke stå alene, hvis man vil stoppe vildsvinene, konkluderer han.

Men det er netop pointen, siger en repræsentant for de myndigheder, der har planlagt opførelsen af hegnet.

For hegnet er kun et af en række initiativer, der skal holde Danmark fri for vildsvin – og målet er ikke, at hegnet skal holde alle vildsvin ude. Det er alene at begrænse antallet af vildsvin, der får krydset grænsen.

Hegnet vil bidrage til, at vi ikke får så massiv indvandring, så vi hele tiden kan holde vildsvinebestanden nede. Stig Mellergaard, souschef, Fødevarestyrelsen

- Der er truffet en principbeslutning om, at vi skal have nedskudt de sidste vildsvin, vi har i Danmark, så Danmark bliver vildsvinefrit. Hegnet vil bidrage til, at vi ikke får så massiv indvandring, så vi hele tiden kan holde vildsvinebestanden nede. Hvis vi så får dem nedskudt, efterhånden som de kommer ind, så vil den værste risiko været fjernet, siger souschef i Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard.

Hvad er afrikansk svinepest? Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom​ hos svin (herunder vildsvin). Afrikansk svinepest kan ikke smitte til mennesker, og kontakt med smittede dyr udgør således ikke nogen sundhedsmæssig risiko for mennesker.



Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark.



Kilde: Fødevarestyrelsen

Trussel mod milliard-eksport

Den frygtede svinesygdom Afrikansk Svinepest breder sig i Østeuropa og regeringen har sammen med Dansk Folkeparti vedtaget en række initiativer, der skal forhindre sygdommen i at komme til Danmark. Kommer den først til Danmark, kan det true den store danske svineeksport, der har en værdi på 11 milliarder kroner om året.

Et af initiativerne er altså at forhindre vildsvin i at bringe sygdommen med sig til Danmark – og måske smitte danske svinebesætninger.

Menneskelig aktivitet

Verdensnaturfonden WWF støtter 100 procent ambitionen om at holde Afrikansk Svinepest ude af Danmark. Men mener, at fokus på vildsvinene er forkert:

- Vi er enige i, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at holde Afrikansk Svinepest ude. Den er et kæmpeproblem, og den skal bekæmpes. Men pengene kunne være meget bedre brugt andetsteds. Ifølge fødevarestyrelsen er det største problem er menneskelig aktivitet. Det er fersk kød og levende svin, der bliver transporteret over grænsen. Det er landbrugsmedhjælpere, der for eksempel har været på besøg i Polen eller i de baltiske lande, som kommer tilbage til deres arbejdspladser i Danmark, siger Bo Øksnebjerg fra WWF.

Men det opnår vi ikke ved at bygge et hegn langt grænsen.

- Det her hegn vil genere dyrene, men det vil ikke holde vildsvinene ude, siger han.