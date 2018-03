Politiet giver trafikanter opsang efter dødsfald og trafikkaos

Trafikanternes opførsel på motorvejene har fået politiet til at komme med en række appeller til bilisterne om at ændre adfærd.

Mandag formiddag var tæt tåge over dele af Danmark skyld i et sjældent set trafikkaos.

Uheld og ulykker lukkede i perioder Fynske Motorvej og Sønderjyske Motorvej, og politiet opfordrede flere gange bilisterne til at køre efter forholdene.

Da det blev klart, at to personer var omkommet i færdselsulykker, så Sydjyllands Politi sig også nødsaget til at løfte pegefingeren over for adfærd, der ikke har noget med trafik at gøre.

Nogle trafikanterne tog nemlig billeder af ulykkerne og lagde dem op på nettet.

Det skete, længe inden de pårørende var underrettet, skrev politiet i et tweet klokken 12.06.

- Giv plads!

Den første opfordring til bilister kom klokken 9.15, da Sydjyllands Politi bad dem om at give plads til redningskøretøjer.

Sønderjyske MTV E45 er spærret i nordlig retning fra afk. 67, som er sidste mulighed for afkørsel. Giv plads til redningskøretøjer. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 12, 2018

Allerede 21 minutter senere var tonen skærpet i et tweet, hvor samme politikreds oplyste, at der var sket tre uheld på motorvejen. Informationen blev efterfulgt af ordene: ”Giv nu plads til ambulancer og politi.”

Det oplyses nu, at der er 3 uheld på Sønderjyske MTV i nordlig retning. Flere tilskadekomne. Giv nu plads til ambulancer og politi. Stadig tåge på stedet. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 12, 2018

Kort efter begyndte situationens alvor at blive tydelig, da politiet skrev på Twitter, at fire ambulancer og en lægebil var på vej til stedet. Igen var oplysningerne efterfulgt af en opfordring: "Giv plads og nedsat hastigheden i tågen."

4 ambulancer og lægebil på vej til uheldsstedet på sønderjyske motorvej. Giv plads og nedsat hastigheden i tågen #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 12, 2018

Vendte om på motorvejen

Klokken 9.43 stod det klart, at nogle trafikanter opførte sig fuldstændigt hensynsløst på motorvejen, og det fik Sydjyllands Politi til at tale med store bogstaver: ”Flere begynder at vende og køre mod færdselsretning. LAD VÆRE!”

Flere uheldssteder på sønderjyske motorvej. Flere begynder at vende og køre mod færdselsretning. LAD VÆRE! #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 12, 2018

Uheld forårsagede uheld

Det skulle imidlertid blive værre, og politiets henstillinger endnu mere alvorlige.

Flere opfordringer til at holde afstand, være opmærksomme og tænde lygterne fulgte, og klokken 9.50 lød det meget direkte fra politiet: ”Nedsæt hastigheden!”

Et øjeblik efter lød det fra Sydjyllands Politi, at de afspærrede spor skulle bruges til at behandle kvæstede. Der blev meldt om syv til otte kvæstede, og at adskillige person- og lastbiler var involveret.

Politiet meldte også ud, at det ikke var muligt at indsætte en helikopter på grund af den tætte tåge - efterfulgt af endnu en opfordring: ”Så vær opmærksom på ambulancer på vej væk fra uheldstederne mod hospitalerne.”

På grund af tågen kan der ikke indsættes helikopter til transport af de kvæstede fra sønderjyske motorvej. Så vær opmærksom på ambulancer på vej væk fra uheldsstederne mod hospitalerne #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 12, 2018

Klokken 10.06 meldte politiet ud, at de var blevet nødt til at rykke afspærringerne længere tilbage. Blandt andet fordi trafikanterne ikke udviste hensyn.

Vi spærrer nu det sydgående spor på sønderjyske motorvej ved afkørsel 65B Vonsild. Her er der ikke tåget, og tågen, for tæt kørsel og for høje hastigheder har gjort de tidligere afspærringer for farlige #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 12, 2018

Få minutter efter måtte Sydjyllands Politi igen skærpe overfor bilisterne, at de ikke skulle vende om, selv om de havde holdt stille i kø i lang tid.

Sæt hastigheden ned og lad være med at vende ved køer og afspærringer på sønderjyske motorvej #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 12, 2018

Kørte i nødsporet

Også Sydøstjyllands Politi så sig nu nødsaget til at opfordre bilisterne til at køre ordentligt: ”Tænd nu det baglys, tilpas hastigheden til det tågede vejr og kør forsigtigt. Pas også på med kiggekø..det giver nye uheld.”

Nu to nye uheld syd for Christiansfeldt på E45. Tænd nu det baglys, tilpas hastigheden til det tågede vejr og kør forsigtigt. Pas også på med kiggekø..det giver nye uheld #politidk — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) March 12, 2018

Med tre minutters mellemrum kom der derefter henstillinger til at være ekstremt opmærksomme og holde nødsporet frit. Det var også nødvendigt med en tredje ordre om ikke at vende om på motorvejen og køre imod færdselsretningen.

Fortsat meldinger om tæt tåge mange steder. Nedsæt hastigheden og vær ekstremt opmærksomme i trafikken #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 12, 2018

Hold nødspor fri til redningspersonale. Vend ikke om på motorvejen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 12, 2018

Delte billeder af kvæstede

Klokken 12.27 kunne TV 2 oplyse, at der var to dræbte i ulykkerne på Sønderjyske Motorvej. Kort inden måtte politiet opfordre til ikke at lægge billeder af ulykkerne op på de sociale medier: ”Vi kan se, at der er folk, der lægger fotos på de sociale medier fra de alvorlige ulykker. Det er respektløst overfor de involverede og deres pårørende. Lad nu være!”

Vi kan se, at der er folk, der lægger fotos på de sociale medier fra de alvorlige ulykker. Det er respektløst overfor de involverede og deres pårørende. Lad nu være! #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 12, 2018

Igen kort efter måtte Sydjyllands Politi skride ind over for den makabre adfærd: ”Forestil dig, at det var din far, mor, dit barn eller din kone i et af køretøjerne. Lad være med at tage fotos og LAD VÆRE med at lægge dem på nettet!”

Forestil dig, at det var din far, mor, dit barn eller din kone i et af køretøjerne. Lad være med at tage fotos og LAD VÆRE med at lægge dem på nettet! #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 12, 2018

Og igen:

”Vi appellerer til medierne om at undlade at bringe de fotos, der lige nu bliver lagt på sociale medier fra ulykkerne. Vi er fortsat i gang med at underrette pårørende.”

Vi appellerer til medierne om at undlade at bringe de fotos, der lige nu bliver lagt på sociale medier fra ulykkerne. Vi er fortsat i gang med at underrette pårørende #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 12, 2018

Klokken 13 kunne politiet informere om, at det sydgående spor er åbent igen. Det skete med endnu en advarsel til bilisterne: ”Kør forsigtigt og hold afstand.”

De sydgående spor på sønderjyske motorvej er nu genåbnet. Kør forsigtigt og hold afstand #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 12, 2018

Ifølge TV 2 VEJRET er der overhængende risiko for, at tågen opstår igen i løbet af eftermiddagen.