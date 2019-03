Rapduo er træt af svinere - her er forklaringen på deres show

- Vi lukker negativ sniksnak ude og leverer, lyder det fra Maria og Bea efter det, der af Ankerstjerne blev kaldt deres "måske bedste performance".

Først var der violinen, så var der en el-scooter og denne fredag åbnede Maria og Bea 'X Factor' med et særligt iøjefaldende budskab.

To videoer af dommerne Ankerstjerne og Blachman, der kritiserede dem sidste fredag, tårnede op på skærmene bag de to rappere, før de begyndte at synge.

- Man har hørt vittigheden, og man trænger til en ny dimension i jer, lød talen fra Ankerstjerne, hvorefter en skratten tog over og forvrængede både lyd og billede, indtil begge dommere forsvandt fra baggrundsskærmen.

Selv stod rapduoen med foldede hænder i midten, og herfra rappede de Cardi B's 'I Like It' iført crocs, klipklapper og med en række yoga-øvelser som en del af deres koreografi.

Nej til negativ sniksnak

Efter showet løftede de to rappere sløret for tankerne bag deres optræden. Det hele var en kommentar til de kritikere, de har fået på deres vej gennem 'X Factor', fortæller de.

- Hele den optræden handlede bare om os. Du ved, måden vi lukker alt den der negative sniksnak, man ikke kan bruge til noget, ude på. Og bare leverer alligevel, lyder det fra Maria Meldgaard Mortensen, der bliver bakket op af sin makker.

- Vi får ofte kritik, fordi vi provokerer. Det er lidt et modsvar på det, siger Bea Sarockaite.

- Vi føler, at det bare er kritik for at kritisere, uden at der reelt er noget i det, fortsætter Maria Meldgaard Mortensen og hentyder blandt andet til episoden efter rapduoens audition, hvor mange på de sociale medier kommenterede på hendes bryster.

- Det var totalt en stikpille

Gruppens dommer Oh Land giver de to rappere ret. Deres optræden skulle netop signalere, hvordan Maria og Bea sorterer larmen fra.

- Al den støj, der er, alle de meninger og de kommentarer. Det er ikke det, der skal guide én. Man skal hele tiden have det der indre drive. Og det er de sindssygt gode til, lyder det fra dommeren efter showet.

Der er så mange holdninger derude, og de holder bare fast i deres glæde ved at lave det, de gør, og være dem selv Oh Land, dommer i 'X factor'.

- Der er så mange holdninger derude, og de holder bare fast i deres glæde ved at lave det, de gør, og være dem selv, fortsætter hun.

Var det også en stikpille til den kritik, I fik i sidste uge?

- Det var totalt en stikpille. Jeg synes faktisk, det er ret nedladende at kalde nogen, som tager sig selv meget alvorligt, og som faktisk er 100 procent sig selv altid, en vittighed. Bea og Maria er ikke nogen vittighed, de er sådan der, siger dommeren.

Gik op i en højere enhed

Under sidste uges liveshow kom den største kritik fra Ankerstjerne, der blandt andet mente, at Maria og Beas show på et tidspunkt var nødt til at blive "mere end sjov".

Efter fredagens optræden udbrød dommeren til gengæld, at han elskede hvert et sekund - også at hans egen kommentar fra sidste liveshow blev inddraget i deres show.

- I momenter er I bare det bedste bud på break-out stjerner fra det her format. I er så meget tidens trend. Og nogle af de ting, jeg har elsket mindst, har været de der gimmick-ting, men i aften går alt op i en højere enhed. Det der var måske jeres bedste performance, lød det fra Ankerstjerne, og Blachman var enig.

- Selvom der er gimmicks, så er det i den virkelig tasty ende her. Det var et klogt sted at gå hen det her.

Maria og Bea selv var også tilfredse med, at de fik modbevist dommernes kritik fra sidste uge.

- Det var fedt, at det lykkedes, siger Maria Meldgaard Mortensen.