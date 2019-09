Seksårig fik tilkaldt hjælp til hårdt kvæstet 56-årig

Da Espen Kilmark lå hjælpeløs med åbent brud på venstre arm efter et styrt, fik Florian Christensen tilkaldt hjælp.

Er der to mennesker i Varde, der i den grad er på kram med hinanden og gode venner, så er det seksårige Florian Christensen og den 56-årige skolepædagog Espen Kilmark.

Florian Christensen sørgede nemlig for, der blev tilkaldt hjælp, da Espen Kilmark lå hjælpeløs med åbent brud på venstre arm og et brækket kraveben, efter han var styrtet ud over en kant på sin mountainbike og ned i skaterbowlen i nærheden af Sct. Jacobi Skole i Varde.

- Jeg lå og tænkte: "Det her, det er galt", siger Espen Kilmark.

- Jeg skulle bare ned og hjælpe dig, siger Florian Christensen.

For øjnene af Florian Christensen styrtede den vokse skolepædagog ned på asfalten den varme sommerdag for en måned siden.

- Han fløj ud over kanten, og så sagde det bare et brag - kabuuuung, så var han nede. Han kunne ikke bøje sig om eller noget. Han kunne faktisk ingenting, fortæller Florian Christensen.

Sagde først nej

Første gang, Florian Christensen spurgte Espen Kilmark, om han havde brug for hjælp, sagde Espen Kilmark dog nej, fortæller drengen.

- Så spurgte jeg anden gang, og så sagde han ja. Han kunne heller ikke åbne sin lomme, så jeg var nødt til at hjælpe ham med at fiske hans telefon op og ringe 112, og så snakkede han selv med dem, siger Florian Christensen.

- Han er min største helt resten af livet. Jeg lå jo dér og kunne have kogt - med 28-29 grader i solen, siger Espen Kilmark.

- Jeg vidste godt, hvad man skulle gøre, for mine forældre havde fortalt mig, hvad jeg skulle gøre, fortæller Florian Christensen.

Den seksårige redningsmand har også et godt råd til andre, der havner i samme situation som ham, hvor voksne får brug for deres hjælp - træk lige vejret dybt først.

- Jeg pustede sådan, at jeg lige slappede helt af, siger Florian Christensen.