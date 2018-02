Pas på sne og blæst hvis du kører ud

Det sner nu kraftigt i Esbjergområdet, og i løbet af de kommende timer forventes der tre til otte centimeter sne i Syd- og Sønderjylland.

Det er DMI, der varsler blæst og sne til de sydlige dele af landet i forbindelse med et lavtryk, som ligger over Nordsøen.

Snevejret kommer ind fra sydvest og breder sig i løbet af morgen- og formiddagstimerne ind over resten af landsdelen. Det forventes at vare mellem tre og seks timer og vil formentligt gå over i slud op ad dagen, når temperaturerne kommer over frysepunktet.

Det kan give glatte veje, og vagthavende ved Vejdirektoratet fortæller, at Vintertjenesten er på vejene for at salte forebyggende i hele Syd- og Sønderjylland.

- Vi har saltspredere ude, men foreløbig er situationen på vejene rolig, siger vagthavende ved DMI, Lars Camillo Axelsen, til TV SYD.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi melder vagtchefen om det første glatføreuheld. Det er sket på på E20 i vestlig retning ved Korskro. Her er en bil kørt af motorvejen i det glatte føre. Ingen personer kom til skade ved uheldet.