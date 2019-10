Pernille Vermund: De borgerlige værdier lever

550 medlemmer er lørdag mødt op til Nye Borgerliges første årsmøde efter, at partiet har fået valgt fire medlemmer af Folketinget.

Det sker på partiets fire års fødselsdag - og holdes som de seneste tre år i DGI Huset i Vejle.

- De borgerlige værdier lever – ikke i politik og ikke på Christiansborg. Men de lever i danskerne.

Virkelysten, innovationen, kreativiteten og stoltheden ved at forsørge sig selv og sin familie. Værdierne findes hos landmanden ved Sønderborg, der mod alle odds, udvider produktionen og får lønsomhed i sin virksomhed, sagde Pernille Vermund blandt andet i sin tale.

Pernille Vermund, der selv er valgt ind i Folketinget i Sydjyllands Storkreds med mere end 13.000 personlige stemmer, brugte også taletid på klimadebatten.

Vermund: Landbruget betaler prisen for klimapopulisme

Nye Borgerlige vil ikke acceptere, at danske familier, danske virksomheder og dansk landbrug skal betale prisen for politikernes klimapopulisme, sagde Pernille Vermund. Hun mener, at de øvrige partiers politikere har udset sig landbruget, der særligt skal holde for.

- Politikernes klimaridt bliver landmændenes mareridt. Det er ikke rimeligt. Og det er heller ikke fornuftigt. Danske landmænd er blandt de mest effektive i verden. De fødevarer, der produceres i Danmark og spises andre steder i verden, produceres med et langt mindre CO2-aftryk per enhed, end de kan produceres til, hvor de spises. Politikerne skubber landbrugsproduktion ud til lande, der producerer fødevarer med højere CO2-aftryk, dårligere dyrevelfærd og større miljøbelastning. Det er skørt, sagde Pernille Vermund.