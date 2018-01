Medieråd efterlyser nuancerede regler for, hvornår et computerspil er f.eks. for voldeligt til børn.

Play Station og computerspil har indtaget SFO’erne. Derfor har mange SFO’er lavet regler for, hvor lang tid børnene må spille.

- For de små børn fra 0. til 2. klasse har vi lavet en regel om, at man højst må spille en halv time om dagen i SFO’en. Og så må man kigge på i en halv time, når de andre spiller. For de større børn er der knapt så strenge regler, siger Maria Larsen, som er SFO-leder på Kolding Realskole.

De større børn har ofte selv iPads med, mens de små børn spiller på SFO’ens computere, hvor SFO’en selv har installeret de spil, de finder egnet til børnene.

Vi vil ikke have, at børnene spiller voldelige og uhyggelige spil, og vi kigger meget på, at børnene kender forskel på fantasi og virkelighed. Maria Larsen, leder af SFO, Kolding Realskole

- Vi vil ikke have, at børnene spiller voldelige og uhyggelige spil, og vi kigger meget på, at børnene kender forskel på fantasi og virkelighed. Desuden går vi efter spil, som børnene kan samarbejde om, og det må gerne være strategispil, som de kan lære noget af, siger Maria Larsen.

Misvisende aldersgrænser

Blandt spillene i SFO’en er krigsspillet Warcraft, som ellers har en aldersmærkning på 12 år. Men SFO’ens personale har vurderet, at spillet ikke er så realistisk, at det er skadeligt for børnene.

Kolding Realskoles SFO henviser til anbefalinger fra Medierådet for børn og unge. I en rapport kritiserer Medierådet den nuværende mærkningsordning for elektroniske spil, PEGI. Ifølge Medierådet ligger PEGI’s aldersgrænse for spil generelt meget højt. Derfor ønsker Medierådet en mere nuanceret spilvejledning, ”som informerer i trit med moderne børn og unges mediekultur”.

Det øger behovet for, at SFO’ens personale selv vurderer de elektroniske spil. For spillene er kommet for at blive.

- Børn er optaget af IT. Det er en del af børnelivet i dag. Og det tænker jeg, man er nødt til at forholde sig til, siger Maria Larsen.