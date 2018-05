Politiet advarer: Falsk betjent er på spil

Syd- og Sønderjyllands Politi advarer borgerne om en falsk politibetjent, der blandt andet har stoppet folk på motorvejen.

Syd- og Sønderjyllands Politi advarer borgerne om, at en person kører rundt i Esbjerg i en sort VW Polo med blåt udrykningsblink på taget og udgiver sig for at være politimand.

Onsdag har personen standset køretøjer på Esbjerg-motorvejen.

Syd- og Sønderjyllands Politi understreger, at der ikke er tale om nogen ægte politimand, og skulle man støde på den falske betjent, så kan politiet kontaktes på 1-1-4.

Er man i tvivl om, hvorvidt man står over for en falsk politiansat, så kan man altid bede om at se vedkommendes ID-kort. Uniformerede betjente vil også altid bære et særligt markeringsnummer.

Signalement