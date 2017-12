Politiet efterlyser mistænkt for drabsforsøg på rasteplads

Sydøstjyllands politi efterlyser den 22-årige Hassan Nasser, der er mistænkt for drabsforsøg.

Den 9. december blev en 23-årig mand overfaldet af 4-5 mænd ved Skærup Rasteplads Vest. Gerningsmændene stak ham flere gange med en kniv og sparkede og slog ham.

Hassan Nasser betegnes af politiet som farlig. Foto: Sydøstjyllands Politi på Twitter

Nu efterlyser Sydøstjyllands Politi den 22-årige Hassan Nasser, der er mistænkt for at medvirke ved drabsforsøget.

Politiet har allerede varetægtsfængslet to mænd fra Odense på 19 og 20 år.

Hassan Nasser beskrives som 181cm høj, spinkel af bygning, sort hår og brune øjne.

Ved drabsforsøget blev en 23-årig litauisk mand overfaldet af fire til fem gerningsmænd og tildelt flere knivstik samt slag og spark. Han blev blandt andet stukket i lysken og i maven. Han var kortvarigt i livsfare.

Vicepolitiinspektør Carsten Thostrup fra Sydøstjyllands Politi fortæller til Ritzau, at det var flere personer fra Odense og Aarhus, som kendte hinanden, der mødtes på rastepladsen.

- Her kommer der så tilfældigt et par litauere forbi. Der sker så et eller andet mellem de her to grupperinger. Og det ender så med, at den ene litauer bliver stukket flere gange, siger vicepolitiinspektøren.

Politiet mener, at Hassan Nasser befinder sig i eller nær Århus.

- Vi ledt efter ham i Aarhus, men han har ikke villet melde sig eller henvende sig. Derfor har vi valgt at efterlyse ham, siger Carsten Thostrup.

Hvis man ser Hassan Nasser, skal man ikke forsøge selv at fange eller tilbageholde ham, da politiet betegner ham som farlig.

Hvis man har oplysninger om, hvor Hassan Nasser befinder sig, skal man ringe til 114.