Politiker sætter ind mod tørkeskader

Hvis tørken laver revner i huset, står husejeren selv med regningen. Det vil klimaordfører for Socialdemokratiet, Jens Joel, nu forsøge at ændre.

Den lange sommer sender tørke ind over Danmark, og for flere husejere går det ud over deres bolig – den slår revner. Det sker, fordi tørken får lerjorden omkring husenes fundament til at tørre ind. Så skrumper det, og det betyder, at fundamentet skrider.

Jeg synes, at den nuværende situation, hvor borgerne så at sige er overladt helt til sig selv, er uacceptabel. Jens Joel, klimaordfører, Socialdemokratiet

Men skaderne på husene skal ejerne selv betale - forsikringen dækker nemlig ikke. Det var den virkelighed, som blandt andre Lars Jørgensen og hans familie måtte se i øjnene, da deres hus begyndte at slå revner, højst sandsynligt på grund af tørken. Ifølge Lars Jørgensen er der skader for over 100.000 kroner.

Forsikringen dækker ikke, fordi skaderne ikke hører ind under kategorien pludselig skade i forsikringsbranchen. For selv om skaden viser sig fra den ene dag til den anden, har tørken varet længe.

Lars Jørgensen vågnede brat, da hans hus slog revner med et brag

Det er sandsynligvis tørken der er årsagen. Foto: John Melin

Det vil Jens Joel, klimaordfører for Socialdemokratiet, nu forsøge at gøre noget ved. Han kan godt forstå frustrationen hos de husejere, der står med disse skader på deres huse.

- Jeg synes, at den nuværende situation, hvor borgerne så at sige er overladt helt til sig selv, er uacceptabel, siger Jens Joel (S) til TV SYD.

Han har derfor henvendt sig til erhvervsminister, Rasmus Jarlov (C), for at forsøge at finde en løsning på problemet:

- Man kan som enkeltperson hverken forhindre klimaforandringerne eller for den sags skyld gøre noget for at redde sit hus, og derfor har jeg spurgt ministeren, hvad han vil tage initiativ til, så vi kan sikre, at disse mennesker får en hjælpende hånd.

Jens Joel (S) nævner både muligheden for, at forsikringsordningerne skal hjælpe ved tørkeskader, men også at der kan være brug for særlige initiativer.

- Erhvervsministeren må komme på banen, og så vil vi (Socialdemokratiet red.) gerne diskutere, uanset hvilken løsning erhvervsministeren egentlig forestiller sig.

Lars Jørgensens datter Ann Jørgensen har oprettet Facebookgruppen "Alle os der støtter dækning af sætningsskader pga tørken", som familien håber vil være med til at skabe fokus på problemet.