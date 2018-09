Politiker svigtede sit valgløfte

Region Syddanmark vil ikke genoptage samarbejde med kræfthospital i Flensborg.

- Med sorg i sinde forlod jeg mit tidligere standpunkt, siger den konservative Morten Weiss-Pedersen, Region Syddanmark, til TV SYD.

Selv om han i valgkampen til regionsrådet i november sagde, at han ville kæmpe for at genoptage sønderjyske kræftpatienters mulighed for at blive behandlet i Flensborg i stedet for i Vejle, så sprang han fra sit løfte, da Region Syddanmark tirsdag vedtog næste års budget.

I stedet sagde Morten Weiss-Pedersen ja til, at de sønderjyske kræftpatienter skal fortsætte med at køre til strålebehandling på Vejle Sygehus. En tre timers køretur frem og tilbage fra f.eks. Sønderborg, mens den kan klares på to gange tyve minutter til St. Franziskus-Hospital i Flensborg.

Jeg sagde noget andet før valget, ja. Morten Weiss-Pedersen, konservativ, Region Syddanmark

Opsagde aftalen

Med virkning fra 2018 opsagde Region Syddanmark samarbejdet med hospitalet i Flensborg. Det gav en besparelse på 1,1 mio. kr., og det var ifølge Morten Weiss-Pedersen i valgkampen et så lille beløb i forhold til de ulemper, besparelsen påførte kræftpatienterne fra Sønderjylland, at han ville kæmpe for en ny aftale med hospitalet i Flensborg. Men i tirsdags kæmpede han ikke. Han sagde i stedet ja til, at patienterne skal fortsætte med at køre til Vejle.

- Jeg sagde noget andet før valget, ja, men under forhandlingerne i tirsdags fik jeg oplyst, at behandlingen er bedre i Vejle, bl.a. er deres strålekanoner af nyere dato end dem i Flensborg, og jeg ønsker den bedste behandling for vore patienter, forklarer Mogens Weiss-Pedersen.

Ingen problemer

Han har ingen problemer med, at kilden til de informationer er onkologerne fra netop sygehuset i Vejle og også fra Odense Universitets Hospital.

- Jeg stoler fuldt ud på deres faglighed. Vi lever jo i et fornuftigt, moderne land, siger Mogens Weiss-Pedersen.

Gøsta Toft, der var spidskandidat for Slesvigsk Parti ved valget til regionsrådet, mener ikke, at Mogens Weiss-Pedersen har ret i, at Vejle er bedre til kræftbehandling end Flensborg.

- Jeg ved fra internationale kræftspecialister, at Flensborg lever op til de gængse kvalitetskrav, siger han til JydskeVestkysten.

Kort tid før budgetforhandlingerne i regionen samlede han cirka 700 underskrifter for at få genoptaget samarbejdet med St. Franziskus-Hospitalet.

Behandlingstilbuddet i Flensborg eksisterede fra 1998 til udgangen af 2016. 3000 patienter benyttede sig af muligheden.

Samtlige partier minus Enhedslisten vedtog budget 2019 for Region Syddanmark.