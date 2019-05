Prisvindende vikinger trodser regnen og forlader deres vinterhi

Kristi Himmelfartsdag var alle skuespillerne til årets udgave af Jels Vikingespil samlet for første gang på friluftsscenen ved Jels Nedersø.

- Det er kulminationen på hårdt arbejde. En fantastisk sommer vi har haft, og nogle fantastiske mennesker vi er sammen med hele tiden.

Sådan sagde formand Bruno Schmidt Bennedsen live på TV SYD, da Jels Vikingespil i september blev kåret til Syd- og Sønderjyllands mest fantastiske fællesskab - og fik en præmie på 50.000 kroner.

Men der er ikke tid til at hvile på laurbærrene. I dag, Kristi Himmelfartsdag, mødtes alle skuespillerne for første gang i år på friluftsscenen ved Jels Nedersø.

Sammenhold er utrolig fedt

Statisterne, der blev delt i grupper efter deres roller, skulle prøve den store bryllupsscene i årets forestilling, Ringguldet. Den handler om Gorm den Gamles kamp for at samle Danmark under ét banner – og tager blandt andet udgangspunkt i det store guldfund i Fæsted sidste år.

- Jeg kan rigtig godt lide at stå på en scene. Sammenholdet er en stor del af det – det er utrolig fedt, siger 15-årige Kristine Krogh fra Kolding. Hun har spillet skuespil før, blandt andet på Dronning Dorothea Teatret og i Dystopia på Koldinghus, men det er første gang hun er med til vikingespillet.

Der er et helt fantastisk fællesskab blandt vikingerne. Og så har jeg været så heldig at møde min kone her – og mine børn er med i dag. Janus Harloff Lynggaard, bestyrelsesmedlem og Gorm den Gamle, Jels Vikingespil

Hovedrolleindehaverne har været i gang i et stykke tid – på mange måder.

- Jeg begyndte i 1980, fordi mine forældre var her – og så er jeg bare aldrig kommet herfra igen, forklarer bestyrelsesmedlem Janus Harloff Lynggaard, der spiller hovedrollen som Gorm den Gamle.

Fællesskab og familie

Der er flere gode grunde til, at han har været med i snart 40 år.

- Der er et helt fantastisk fællesskab blandt vikingerne. Og så har jeg været så heldig at møde min kone her – og mine børn er med i dag.

Fællesskabet bliver bekræftet af formand Bruno Schmidt Bennedsen.

- Vi er én stor familie. Vi har vores normale familie, vi omgås to tredjedele af året, og så har vi vores vikingefamilie, der er væsentligt større.

Skrå brædder - stor hjælp

Jeg havde engang en sceneskræk. Det har jeg ikke mere. Det har hjulpet mig rigtig meget som person at stå på scenen. Kristine Krogh, statist, Jels Vikingespil, Kolding

Kristine Krogh er en af de nye vikinger. Hun fik et tip.

- Jeg har nogle venner, som anbefalede det – og så synes jeg, at det lyder rigtig hyggeligt.

Men der er også en anden og mere personlig årsag til hendes optræden på de skrå brædder.

- Jeg havde engang en sceneskræk. Det har jeg ikke mere. Det har hjulpet mig rigtig meget som person at stå på scenen, slutter den 15-årige skuespiller fra Kolding.

Jels Vikingespil har premiere fredag den 5. juli og spiller hver aften frem til den 21. juli.