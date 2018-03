Professor om ny fagforening: Det er forræderi

Professor tror ikke på succes for en ny fagforening, der siger farvel til LO og goddag til Det Faglige Hus i Esbjerg.

- Det er forræderi uden lige, og de vil blive slemt skuffede, siger professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet til nyheden om, at en gruppe ambulancereddere har forladt deres LO-fagforeninger, 3F og FOA, og stiftet deres egen fagforening i stedet, Reddernes Fagforening.

Den nye forening har indledt et samarbejde med Det Faglige Hus i Esbjerg, en såkaldt gul fagforening uden ret til at tegne overenskomst om løn og arbejdsvilkår.

De vil komme til at se, at de ingen rettigheder har, siger professor Henning Jørgensen, og tilføjer:

- Det bliver en rigtig nedtur for dem. Henning Jørgens, professor, arbejdsmarkedsforsker, Aalborg Universitet

- Det har vist sig historisk ikke at være vejen frem at stille sig uden for det faglige aftalesystem mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i Danmark. De vil komme til at se, at de ingen rettigheder har, siger professor Henning Jørgensen, og tilføjer:

- Det bliver en rigtig nedtur for dem.

Først fra i fredags blev det muligt at melde sig ind i den nye Reddernes Fagforening, men cirka 1600 reddere har meddelt deres støtte til initiativet. Det er cirka halvdelen af redderne i Danmark. Efter flere utilfredsstillende overenskomster har de fået nok.

- Vi føler vi går op i tid og ned i løn, siger formand for den nye forening, Rune Elton Rasmussen.

Læs også Reddere i protest: Samarbejder med lokal gul fagforening

Ved den sidste overenskomst i 2017 stemte 87 procent af de privatansatte reddere nej til deres overenskomst. Alligevel blev det et ja til det samlede resultat på LO-området og dermed også et ja til det, de havde stemt nej til.