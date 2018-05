Rasende bilist slog og sparkede

Uenighed på kørebanen førte søndag aften til, at en 32-årig mand slog og sparkede en anden bilist.

Søndag aften blev en 32-årig mand så utilfreds med en anden bilists kørsel, at han tyede til vold. Offeret for vejvreden var en 21-årig mand, der fik knytnæveslag i ansigtet og blev sparket.

Episoden skete på Lintrupvej ved Lintrup. Ifølge Syd- og Sønderjyllands politi var motivet for volden, at gerningsmanden mente, den 21-årige havde forsøgt at skubbe den 32-åriges kæreste ud i vejens rabat.

Politiet fik anmeldelsen om vold klokken 20.47 søndag aften. Begge mænd er fra lokalområdet.