Gyttegård-tvillingerne leverede et historisk golfresultat, da Danmark lørdag blev verdensmester i golf for amatørherrehold.

De to 17-årige tvillinger Nicolaj og Rasmus Højgaard kan nu kalde sig verdensmestre. De to lokale amatør-golfspillere fra Gyttegård Golfklub mellem Billund og Grindsted blev lørdag verdensmestre for herrehold sammen med John Axelsen fra Sorø Golfklub.

Verdensmesterskabet for herrehold er ifølge Dansk Golf Union uden sidestykke - Danmark har kun en gang tidligere fået medajle. Det var i 2010, hvor holdet vandt sølv i Argentina.

- Det er noget af det allerstørste, jeg har prøvet. Vi spiller mod verdens bedste, og vi leverede alle sammen, siger Nicolai Højgaard ovenpå triumfen.

De tre førende danske amatørspillere henviste golfstormagterne USA og Spanien til sekundære placeringer. VM blev spillet i Irland.