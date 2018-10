Region giver penge til ”folkefest ud over alle grænser”

Region Syddanmark fordobler puljen til folkelig fejring 100-året for genforeningen.

- 100-året for Sønderjyllands genforening med resten af Danmark er en oplagt chance for at få landsdelen på landkortet, og det her skal være en folkefest ud over alle grænser.

Ordene kommer fra formanden for Region Syddanmarks udvalg for regional udvikling, Søren Rasmussen (DF), efter at regionsrådet har godkendt budgetforliget for 2019.

I budgetaftalen har regionsrådet mere end fordoblet det beløb, der kan søges af foreninger og museer til arrangementer, der markerer den historiske begivenhed.

En aftale udvalgsformanden er godt tilfreds med:

Genforeningen er historie, vi kan lære af i dag. Den lærer os noget om fredelig konfliktløsning. Søren Rasmussen, (DF), formand for udvalget for regional udvikling, Region Syddanmark.

- Genforeningen er en af de vigtigste historiske begivenheder i Danmark, og jeg har noteret mig, at der er masser af planer, som får brug for finansiering, hvis de skal virkeliggøres, siger Søren Rasmussen til TV SYD.

Penge til folkelig fejring

Region Syddanmark havde i forvejen sat 700.000 kroner af til fejringen af genforeningen, og med yderligere en bevilling på 800.000 kroner har Region Syddanmark nu en samlet pulje på 1,5 millioner kroner, som kan søges til afholdelse af arrangementer i 2020.

Den nye bevilling betyder, at Region Syddanmark har bevilget i alt 3,8 millioner kroner til markeringen af genforeningen. 1.950.000 kroner er sat af til støtte af såkaldte ”fyrtårnsprojekter”, der arrangeres af Det Sønderjyske Præsidium. Præsidiet står sammen med den statslige styregruppe for den officielle del af genforenings-jubilæet.

Region Syddanmark støtter desuden præsidiets sekretariat med cirka 350.000 kroner.

De sidste 1,5 millioner – som kan søges af blandt andet foreninger – skal bruges til den folkelige del af fejringen.

- Selve målet med regionens kulturmidler er at synliggøre regionen, og det er genforeningsjubilæet velegnet til, siger Søren Rasmussen.

Region Syddanmarks pulje kommer oveni en række kommunale puljer, der også er sat af til fejringen af genforeningen.

