Regn og rotter holder en hel branche i gang

Der graves på livet løs på Højholt i Aabenraa.

Gamle kloakrør af beton trækkes op af jorden, og nye PVC-rør lægges ned: Et til spildevand – og et væsentligt større til regnvand.

På kanten af udgravningen står kloakmester Mogens Anker. På ganske få år er hans firma vokset med godt 20 ansatte, så der i dag er 45. Og alle mand har travlt:

- Jeg kunne godt bruge 10-15 mand ekstra, som har hænderne skruet godt på. Uden problemer, siger han, mens gravemaskinerne brøler i baggrunden.

Mogens Anker ejer Øsby Kloak & Entreprenørservice sammen med blandt andre sin søn, Brian Anker. Firmaet lever blandt andet godt af kommunernes behov for at reparere og forny deres nedslidte kloaknet. Et behov, som bliver mere og mere tydeligt, hver gang skybrudsagtig regn sender kaskader af urenset spildevand fra overfyldte kloakker ud i naturen og tvinger rotterne op i stikledninger – og nogle gange helt ind i folks huse, hvor de kan få tørre fødder.

Nye rør af PVC lægges ned, når kloakkerne separeres, så regnvand og spildevand løber hver for sig. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

En pukkel har hobet sig op

Det er Arwos - Aabenraa Kommunes forsyningsvirksomhed – der er i gang med at forny og separere sit kloaknet.

- Vi har et budget på cirka 25 millioner kroner om året til separering og renovering af kloakkerne, men det beløb burde op på det tredobbelte, hvis vi skal kunne følge med nedslidningen af vores anlæg, fortæller afdelingsleder ved ARWOS, Finn Reese, til TV SYD.

Alene de næste 10 år skal Arwos investere mindst 250 millioner i separering af kloakker. Men faktisk burde Arwos altså bruge det tredobbelte, hvis man skal gøre sig håb om at følge med nedslidningen af kloakrør.

Det er ifølge Finn Reese kloakker fra byggeboomet i 60’erne og 70’erne, der skal skiftes, selvom de endnu ikke er afskrevet. Kloakkerne holder nemlig ikke de 75 år, som man budgetterede med dengang.

Det er en af grundene til, at de fleste kloakmestre i Syd- og Sønderjylland har ordrebøgerne fulde til bristepunktet.

Truet af grundvand

Men det er ikke kun kommunerne, der lægger ordrer hos de travle kloakmestre. Det gør private også.

Mange private har nemlig også slidte kloakrør fra samme periode. Andre oplever, at grundvandet er steget så meget, at deres huse trues af oversvømmelse nedefra.

En af dem er Arne Juul Jørgensen. Han ejer hus i Haderslev, og måtte tilkalde Mogens Anker, da vandet pludselig begyndte at pible frem ved den udvendige kældertrappe.

- Jeg tænkte, det måske var en vandledning, der var sprunget, for det var som om, vandet kom inde under huset, forklarer Arne Juul Jørgensen til TV SYD.

Men ifølge Mogens Anker er det grundvandet på grunden, der står så højt nu, at det pibler ud ved foden af trappen. I alt siver der cirka 360 liter grundvand ud i kælderskakten og videre ud i kloakken i døgnet.

- Det er heldigt, at det ikke kommer inde i huset. Det kunne lige så godt være tilfældet, fortæller Mogens Anker.

Det regner og regner og regner

Lige rundt om hjørnet er det en boligforening, der har problemer med rotter og vand i kælderen:

- Det regner og regner og regner. Det har ikke været nødvendigt at kigge på vejrudsigten hele efteråret, for den har bare stået på regn, og det betyder, at vandet mange steder står så højt i kloakkerne, at rotterne ikke vil være i det mere. Så søger de op på et tørt sted, og derfor har boligblokkene her været plaget af rotter og vand i kælderen, forklarer Mogens Anker til TV SYD.

Boligforeningen er derfor nødt til at få etableret højvandslukker, så vand fra kloakken ikke kan trække ind i kælderen, og rottespærrer som skal sikre, at rotterne ikke kommer ind.

Rottespærrer er populært, når kloakmestrene rykker ud til private og boligforeninger med kloak-problemer. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Frygter ikke krise

De nedslidte kloakker er en udfordring for kommunernes spildevandsvirksomheder.

Det er nemlig ikke altid, der er penge nok på kontoen til, at spildevandsvirksomhederne kan skifte rør, der er i stykker. Så må man reparere.

- Nogle steder smuldrer betonen fuldstændigt, så der kun er stenene tilbage. Al den ammoniak, der er kommet igennem i tidens løb, har været med til at tære dem op, og når vi så oplever de her enorme regnskyl, så går det helt galt, forklarer Mogens Anker til TV SYD.

Han forudser, at det bliver et kapløb med tiden, at få kloakkerne gjort klar til de klimaforandringer, der formentlig venter forude.

Og han forudser - sammen med foreningen Danske Kloakmestre - at det kommer til at fylde kloakmestrenes ordrebøger i mange år frem.

- Vi blev ikke påvirket af finanskrisen - og vi frygter ikke en ny krise, for det her problem går ikke sådan lige væk, siger Mogens Anker til TV SYD.