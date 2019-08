Nedtur vendt til optur: Rekordmange rekrutter

I dag kunne Haderslev præsentere sit største hold rekrutter i 40 år.

150 nye rekrutter blev i dag budt velkommen af Haderslevs borgmester. For seks år siden var det en anden sag, da kasernen kæmpede for sin overlevelse. Men i dag er nedturen vendt, da det største hold rekrutter i 40 år hilste på borgmesteren.

- Vi elsker uniformer i Haderslev og håber, at mange af dem bliver, siger Hans Peter Geil, borgmester i Haderslev.

Kvinder gør honnør

På det store hold i år er der også rekord mange kvinder. Med 48 styk udgør de knap en tredjedel af de nye soldater. De skal sammen med de resterende indgå i det genoprettede Slesvigske Fodregiment.

En af kvinderne er Vera Storm. Hun ser frem til at prøve kræfter med Haderslev.

- Især når man kommer fra København, så er det en mindre by. Det virker, som om man kender hinanden bedre her, siger Vera Storm.

Traditionel sardelpølse

Til velkomstdagen blev de nye rekrutter præsenteret for det berømte sønderjyske måltid: Sardelpølse. Et stykke rugbrød med fedt og den sønderjyske leverpølse ovenpå. Noget, som også var en nyhed for Vera Storm.

- Jeg så nogle af mine kollegaer havde taget en, og jeg spurgte faktisk, hvad det var, for jeg vidste det ikke, men det ved jeg nu, siger Vera Storm.