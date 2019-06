Rektoren for Designskolen stopper efter 12 år

Efter 12 år stopper Elsebeth Gerner Nielsen som rektor for Designskolen Kolding.

Hun har stået i spidsen for Designskolen i Kolding i 12 år, men når nytåret nærmer sig, er det slut. Elsebeth Gerner Nielsen har valgt at stoppe som rektor, når hendes årsmålskontrakt udløber ved årsskiftet. Hun har fortalt bestyrelsen, at hun ikke ansøger, når stillingen genopslåes.

- Skolen er godt i vej nu, så det er tid for mig til at gøre noget andet. Jeg elsker mit arbejde, men omvendt har jeg kørt i overhalingsbanen meget længe. Nu kunne jeg godt tænke mig at køre på landevejene lidt, siger Elsebeth Gerner Nielsen til TV SYD.

Rektoren stopper efter eget ønske til det nye år, men det er ikke fordi, der ligger en helt fast plan for, hvad der nu skal ske. Udover rektorposten, sidder Elsebeth Gerner Nielsen også i bestyrelsen for Grundfos-fonden og Spar Nord Fonden. Her håber hun at fortsætte.

- Jeg har nogle rigtig gode bestyrelsesposter, og jeg håber, at kunne gøre noget mere ved dem og eventuelt også få nogle flere, siger hun.

Fondene arbejder blandt andet med bæredygtighed, kultur og fælleskab. Emner som har stor interesse hos den 59-årige kvinde. Nu håber hun, at hun kan lægge endnu mere kærlighed i det arbejde.

En fordoblet omsætning

Den tidligere kulturminister startede som rektor i 2008, og siden da er der sket meget for den kreative skole. Dengang var skolen truet, og faren for at ophøre som en selvstændig institution var stor. Den trussel fik Elsebeth Gerner Nielsen og skolen elimineret. Siden da har hun forvandlet skolen fra en kunsthåndværkerpræget uddannelse til et studie på universitetsniveau for bachelorer, kandidater og ph.d.’ere. Der er blandt andet kommet tre nye studieretninger til: Design for People, Design for Planet og Design for Play.

Derudover har hun haft fokus på samarbejdet og forholdet mellem skolen, virksomheder og institutioner. Et samarbejde der i sidste ende er styrket. Med Elsebeth Gerner Nilsen i front har Designskolen igennem de tolv år fordoblet omsætningen fra cirka 38 til 75 millioner kroner. En tredjedel af dem kommer fra partnerskaber med private virksomheder og offentlige institutioner og fonde.

Rektor: Jeg kommer til at savne galskaben

Det er ikke uden sorg, at rektoren vælger at forlade skolen. Hun kommer især til at savne kollegerne, de studerende og ikke mindst ”galskaben”.

Det med hele tiden at få udvidet sin horisont og finde ud af, at der også kan være andre måder at se verden på, dét er gave, som jeg kommer til at savne. Elsebeth Gerner Nielsen, rektor, Designskolen Kolding

- Hver gang jeg kommer ned på skolen, så er der sket et eller andet, jeg ikke vidste, vi var i gang med, uddyber hun.

Men også designdelen, den kreative del og ikke mindst inputs fra et hav af mennesker med forskellige ideer og verdenssyn, kommer Elsebeth Gerner Nielsen til at savne.

- Det med hele tiden at få udvidet sin horisont og finde ud af, at der også kan være andre måder at se verden på, dét er gave, som jeg kommer til at savne, siger hun.

"Kolding – Vi designer livet"

Design og kreativiten er blevet en del af Koldings dna. Så meget at ordet ”design” er blevet et ord i Koldings motto og af undervisningen i skoler og børnehaver. Den indsats er blevet bemærket af UNESCO, som har udnævnte byen til en af verdens ”Creative Cities”. En titel som byer som Buenos Aires, Mexicos City og Singapore også har.

Hendes engagement har en stor betydning for, at Kolding har design som satsning. Jørn Pedersen, borgmester, Venstre, Kolding Kommune

Som borgmester for designbyen roser Jørn Pedersen designskolens rektor og hendes arbejde og indsats.

- Under Elsebeth Gerner Nielsens virke er Designskolen Kolding blevet løftet til et helt andet niveau. Det skyldes ikke mindst hendes personlighed, hendes enorme netværk og den faglige respekt, hun nyder. Hendes engagement har en stor betydning for, at Kolding har design som satsning, siger Jørn Pedersen, borgemester, Kolding.

Bestyrelsen for Designskolen i Kolding har nu sat gang i en ansættelsesproces for at finde en ny rektor.