Ridelærer dømt for at krænke unge kvinder

Hundredevis af lumre sms'er fældede ridelærer.

- Jeg har haft mange sager, men jeg har sjældent haft en sag, hvor blufærdighedskrænkelsen var så veldokumenteret.

Sådan sagde anklager Anna Holm Christensen, Sydøstjyllands Politi, da hun i dag fik dømt en 57-årig ridelærer fra Horsens for blufærdighedskrænkelse.

Han blev idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Samtidig blev han dømt til at betale en 19-årige kvinde 5000 kroner og 3000 til en anden.

Ridelæreren havde ikke kun befamlet to af sine staldpiger på bryst og balder, han havde også skrevet hundredvis af sms’er til særligt den ene med et tydeligt seksuelt indhold.

Jeg har haft mange sager, men sjældent en hvor krænkelsen er så veldokumenteret. Anna Holm Christensen, anklager, Sydøstjyllands Politi

For eksempel: ”Hvornår skal jeg rides?” ”Har meget mere erfaring end alle de andre lømler, du vil ikke fortryde det”.

Sms’erne, der alle blev læst op i retten i Horsens i dag, fyldte 44 sider.

Højden passer lige

Den 19-årige kvinde fra Horsens, der modtog de mange sms’er, havde sin hest opstaldet på rideskolen, og hun forklarede i retten, at ridelærerens tilnærmelser tog til efter hun fyldte 17 år, og at hun i starten forsøgte at ignorere det.

- Til sidst blev det for meget. Så begyndte jeg at svare, at jeg kun var interesseret i min kæreste og skrev til ham, at jeg syntes, han skulle bruge sin tid på sin kone i stedet, forklarede den unge kvinde, der fortryder i dag, hun ikke fik sagt fra langt før.

- Hele mit liv var bygget op omkring den rideskole. Det var mit andet hjem. Jeg underviste der, jeg havde mine gode veninder, og jeg brugte alt min tid der. Jeg var bange for, at hvis jeg sagde fra, ville han blive ond og udstøde mig fra fællesskabet, fortalte hun.

Den unge kvinde valgte dog at melde ridelæreren til politiet i september sidste år, da han tog fat i hende bagfra og udtalte ”at højden passede til ham” og forsøgte at kysse hende. Samtidig meldte en anden staldpige ham for upassende sms’er og befamling.

Skal betale tort

Den 57-årige ridelærer driver stadig rideskolen med sin samlever, men underviser ikke i øjeblikket. Han sad stille og roligt i retten og lyttede uden at udtrykke følelser, da den lange sms-korrespondance blev læst op.

Han nægtede, at han havde krænket kvindernes blufærdighed med vilje, men ”kunne i bagklogskabens lys godt se, at det ikke havde været så smart.”

Han modtog dommen.

Torsdag dømte retten i Horsens en 57-årig ridelærer for blufærdighedskrænkelse. Foto: Troels Sørensen TV SYD