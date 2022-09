Kunstner risikerer at få sit værk konfiskeret - hun ser sin farvestrålende riffel som pligt

"Thoughts and prayers"

Kunstværket hedder "The right to bear cute arme" og består udover riflen af 540 3D-printede, farverige patroner med teksten "thoughts and prayers". 540 er pt antallet af masseskyderier i USA, og til det oplever Junette Bay, at politikere altid sender netop tanker og bønner, når de stiller sig frem, men ikke handler på ordene.

Derfor er hun spændt på reaktionerne på kunstværket, hvormed hun netop vil sætte fokus på den amerikanske våbenlovgivning.