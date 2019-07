28-årig sanger siger mojn til fornem pris

Rikke Mølbæk Thomsen hædres for at holde fast i den sønderjyske dialekt i sin musik.

Sangeren og sangskriveren Rikke Mølbæk Thomsen får Modersmål-Prisen 2019. Hun får den fornemme hæder for sin indsats for den sønderjyske dialekt.

Den har hun især holdt i hævd på albummet "Omve'n hjemve", hvor alle sangene er på sønderjysk. Især sangen ”Åltins koldt i København” er blevet hørt af mange, ikke kun sønderjyder.

Albummet Omve’n hjemve viser at Rikke Thomsen ikke kun er en erfaren musiker, men også en følsom digter som ikke kun er blevet modtaget med åbne arme i Sønderjylland Fra Modersmål-Selskabets begrundelse

Rikke Mølbæk Thomsen, som også er kendt som R.Noor eller Rikke Noor, er nyuddannet sanger og guitarist fra Det Jyske Musikkonservatorium. Men hun har været musiker i mange år og har blandt andet varmet op for navne som Allan Olsen og Tina Dickow.

Lidt cool

Hidtil har hun dog sunget på rigsdansk. Men på "Omve'n hjemve" slår hun over i det sønderjyske, hun talte under sin opvækst i Blans ved Sønderborg. I april talte hun med TV SYD om at synge på dialekten:

- Før i tiden var dialekt og dét med at komme fra Udkantsdanmark ikke noget, man viftede med. Omvendt så tror jeg nu, at det giver mig en særegnethed, og at det er blevet lidt cool at komme et helt specifikt sted fra, at have en dialekt og være meget bevidst om, hvem man er i det.

Hædres på hjemmebane

Modersmål-Prisen uddeles hvert år som en påskønnelse for "særlig fremragende anvendelse over for brede kredse af et sprog efter selskabets ideal: Klart, udtryksfuldt og varieret". Tidligere år er prisen gået til så forskellige navne som Klaus Rifbjerg, Benny Andersen, Susse Wold og Per Vers.

Prisen bliver som regel overrakt i København. Men når Rikke Mølbæk Thomsen skal have sin pris, rykkes overrækkelsen til Eckersberg Friskole i det område, hvor hun voksede op.

I den forbindelse giver prismodtageren koncert - på sønderjysk selvfølgelig.