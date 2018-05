Robert er sjælden race: 74 år med frivilligt arbejde

Leder i Vejle Boldklub får DBU Jyllands guldemblem. Klubbens guldalder begyndte med Robert Torntoft.

74 års frivilligt arbejde. Det er der ikke mange, som kan skrive på sit cv. Men det kan den 93-årige frivillige fodboldleder Robert Torntoft, som tirsdag modtog DBU Jyllands fineste hæder.

DBU Jyllands guldemblem gives til personer, som ”gennem en frivillig og ulønnet indsats har gjort en ekstraordinær indsats for fodbolden og fodboldklubberne”.

Robert er en fodboldleder, som betyder og som har betydet utrolig meget for Vejle Boldklub Bent Clausen, formand, DBU Jylland

- Det er altså kun lederbedrifter ud over det sædvanlige, der kan udløse et guldemblem. Og det er der i den grad tale om i dag. Robert er en fodboldleder, som betyder og som har betydet utrolig meget for Vejle Boldklub og for klubbens omdømme, sagde DBU Jyllands formand, Bent Clausen, Haderslev, ved overrækkelsen.

Fra 3. division til toppen

Robert Torntofts frivillige gerning begyndte i Horsens fS, hvor han var træner fra 1944 til 1951. Derefter kom han til Vejle Boldklub, hvor han har som træner, leder og bestyrelsesmedlem.

I hans tid har klubben fejret sine største triumfer. Fra at ligge i 3. division rykkede klubben op i landets bedste række og har vundet det danske mesterskab fem gange, i første gang i 1958 og senest i 1984. Desuden har klubben en af landets største ungdomsafdelinger, hvilket Robert Torntoft i høj grad har en del af æren for.

Tidligere har VB-ledere som Ejgil Jensen, Erik Råballe og Hugo Sørensen modtaget guldemblemet.

VB fik guldalder med Robert I 50'erne rykkede klubben for første gang op i landets bedste fodboldrække.

VB vandt det danske mesterskab i 1958, 1971, 1972, 1978 og senest i 1984.

VB vandt den danske pokalturnering i 1958, 1959, 1972, 1975, 1977 og 1981.

Klubben har fostret landsholdsspillere som Allan Simonsen, Thomas Graversen og Tommy Troelsen.

Klubbens ungdomsafdeling voksede til at blive en af landets største.

Efter ni år i landets næstbedste række ligger VB pt. til oprykning til Superligaen. Robert Torntoft har været frivillig i Vejle Boldklub siden 1951. Der har været en række bemærkelsesværdige resultater:

Forbillede for alle

Siden DBU Jyllands Guldemblem blev indstiftet for snart 75 år siden, er der blot uddelt 82 af slagsen.

Din frivillige indsats – og din dedikation til Vejle Boldklub – kan kun betegnes som legendarisk DBU Jyllands formand, Bent Clausen, i sin tale til Robert Torntoft

- Vi har i fodbolden mere end nogensinde behov for dygtige frivillige ledere, og i det perspektiv er du et forbillede for os alle. Din frivillige indsats – og din dedikation til Vejle Boldklub – kan kun betegnes som legendarisk, sagde Bent Clausen i sin tale til Robert Torntoft.

Overrækkelsen skete i lokalerne ved Vejle Boldklubs eget museum. Her var cirka 60 personer samlet for blandt andet at fejre VB’s guldhold fra 1958.