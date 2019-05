Rød blok jubler efter meningsmåling: De radikale og SF øjner ekstra mandater

Især Radikale Venstre og SF i Syddanmark jubler over ny meningsmåling fra Megafon.

- Man bliver jo tørstig efter mandat nummer to, lyder det fra Karina Lorentzen, som er folketingskandidat for SF i Sydjylland.

Hendes parti står aktuelt til at få seks procent af stemmerne i Sydjylland, viser en ny meningsmåling fra Megafon. Til folketingsvalget i 2015 fik partiet til sammenligning kun tre procent af stemmerne i Sydjylland.

Om meningsmålingen Målingen er lavet af Megafon for TV 2 og Politiken i perioden 8. til 16. maj 2019.

Megafon har spurgt 1.000 respondenter i Sydjyllands Storkreds, hvad de vil stemme til valget.

Målingen har en statistisk usikkerhed på mellem 1,3 og 3,0 procentpoint.

15 procent af de 1.000 respondenter i Sydjyllands Storkreds har enten svaret, at de ikke ønsker at stemme eller er tvivl om, hvor de skal sætte deres kryds. Se mere

Karina Lorentzen (SF) er glad og stolt over de gode udsigter i den nye måling.

- Det viser mig, at vælgerne tror på os og bakker os op, siger hun.

- Jeg manglede kun 91 stemmer ved sidste folketingsvalg, så med det her får jeg da et begrundet håb om, at det lykkes den her gang, siger Karina Lorentzen.

Også Radikale Venstre fordobler deres stemmeantal i det syddanske ifølge målingen. Partiet står nemlig også til at få seks procent af Syd- og Sønderjydernes stemmer.

- Det er jo skide godt for os, og det giver da et boost her i valgkampen, siger folketingskandidat Ole Lynggaard Jørgensen fra de radikale.

Nanna Dreyer Nørholm (R) er også glad for de nye tal.

- Det er utroligt positivt, men også lidt hvad vi forventede. Det betyder også, at det bliver mere og mere sandsynligt, at vi kan få to repræsentanter fra Radikale Venstre i Sydjylland i Folketinget, siger hun.

Fremgangen for Radikale Venstre kan måske skyldes, at de er blevet bedre til at formulere deres mærkesager, mener Ole Lynggaard Jørgensen.

- Nogle mener jo, at vi har genopfundet os selv – men vi mener egentlig bare, at vi har gjort det, vi altid har gjort, siger han med et grin.