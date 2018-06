Så er livredderne klar ved strandene

Fra fredag formiddag er livredderne på plads ved seks lokale strande. I år fejrer TrygFonden Kystlivredning 20-års jubilæum.

Efter 30 meteorlogiske sommerdage, hvor der længe har været god gang i badesæsonen, så hejser TrygFonden Kystlivredning i dag flaget i de rød-hvide livreddertårne.

TrygFonden Kystlivredning er nemlig timet efter skolernes sommerferie, hvor flest har mulighed for at nyde de danske strande.

Det gode sommervejr i maj og juni har dog allerede givet danskerne smag for strandlivet, og det lune badevand frister til mange flere strandture end sidste år. Derfor forventer livredderne på en travl sæson med både mange danskere og mange turister ved kysterne. Livredderne har forberedt sig helt op til tårnåbningerne med hård træning for at være i topform og for at kunne træde til, hvis der opstår farlige situationer på strandene eller ved havnebadene.

I 2017 gennemførte livredderne 51.763 indsatser. I 13 tilfælde blev det vurderet, at en eller flere personer havde været i akut livsfare. Heldigvis er langt størstedelen af de indsatser, livredderne gennemfører, således forebyggende.