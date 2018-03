Så er programmet på plads til den 30. udgave af Jelling Musikfestival

Jelling Musikfestival klar med endeligt program. Nik & Jay er blandt de senest tilføjede navne på Jelling Musikfestival, der torsdag har offentliggjort det endelige program med spilletider for de enkelte kunstnere og grupper.

Fra torsdag den 24. til søndag 27. maj finder Jelling Musikfestival sted for 30. gang - og i dag har festivalen offentliggjort det endelige program med spilledage og tidspunkter for de enkelte kunstneres optræden.

Hovednavnene er som allerede kendt Nickelback og James Blunt samt en bred vifte af danske navne som Rasmus Seebach, Thomas Helmig, Dizzy Mizz Lizzy, Aqua, Medina, Mads Langer, Scarlet Pleasure, Kesi, Jakob Dinesen og C.V Jørgensen.

James Blunt åbner festivalen torsdag klokken 19.15, og Nickelback lukker og slukker ferstrivalen tre døgn senere, nemlig søndag klokken 21.15.

Endelig vender den danske filminstruktør og multikunstner Erik Clausen tilbage til Jelling med et særligt ærinde. Han var hovednavn på den første udgave af Jelling Musikfestival i 1989 og optrådte dengang med et ganske musikalsk gøglershow for festivalens knap 2.000 gæster. Til den 30. udgave af festivalen kommer han til at underholde 35.000 gæster.