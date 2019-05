150.000 øl og 400 toiletter: Så stor er Jelling Musikfestival

I fire dage fester 35.000 mennesker på et kæmpe areal ved Jelling, og det kræver store mængder af stort set alt. Læs om de vilde tal her.

Når Nephew, George Ezra og Nik og Jay i de her dage spiller op på Jelling Musikfestival, så er der omkring 35.000 mennesker, der fester med. Og de mange mennesker kræver en masse logistik, mange toiletter, meget mad og en hel masse andet. Her tager vi dig med om bag scenerne og giver dig et indblik i de ting, der skal til, når en mark skal forvandles til festivalplads.

Da festivalen startede i 1989 ved Bredagerskolen i Jelling, fyldte den kun én fodboldbane, men i dag breder festivalen sig over 37,5 hektar. Det svarer til 75 fodboldbaner, og for at afgrænse pladsen opsætter festivalpladsen mere end 12 kilometer hegn.

Inde på pladsen har Jelling Musikfestival i år fem scener, og på dem vil 90 artister og bands optræde foran omkring 35.000 publikummer.

Rigeligt med drikkevarer - og toiletter

Og de mange mennesker skal hverken gå sultne eller tørstige hjem. Derfor er der et væld af forskellige madboder og telte, hvor man kan købe drikkevarer. Især ølhanerne kommer på arbejde over festivalens fire dage. Der bliver nemlig hældt omkring 150.000 øl i svælget i løbet af en festival.

En af de populære drikkevarer på pladsen er også friskpresset appelsinjuice. Når appelsiner bliver presset, så generer det tæt på seks ton appelsinskræller.

Når der kommer noget ind, skal der jo også noget ud igen. I alt 370 mobile toiletter sørger for, at gæsterne kan lade vandet med tag over hovedet.

Velgørenhed i kruset

Når man har tømt kruset - og blæren - så har Jelling Musikfestival i flere år brugt genbrugskrus med pant. Hvis man ikke selv ønsker at få panten udbetalt, så kan man faktisk også støtte et godt formål på festivalpladsen.

Der er nemlig opstillet flere kasser, hvor man kan donere panten fra sit genbrugskrus til Kræftens Bekæmpelse. Tilbage i 2014, da man indførte genbrugskrusene med pant, donerede publikum i alt over 50.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse.

Menneskerne på pladsen

Så er alt det praktiske på plads. Og når publikum så bevæger sig ind på pladsen, så kan de feste med folk fra hele landet. Den københavnske dialekt er mindst brugt på festivalen, for det er blot 3 procent af gæsterne, der kommer fra hovedstadskommunerne, viser tal fra seneste festival. Derimod er hver anden festivalgæst fra Sydjylland. Og næsten hver tredje er fra det østjyske.

