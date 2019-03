Fastelavnsfest i FÆNGSLET

Søndag er det fastelavn, og det bliver fejret i FÆNGSLET i Horsens i dag. Det bliver en stor, klassisk fastelavnsfest, hvor de bedst udklædte og kattekonger- og dronninger bliver kronet. Hvis man bliver én af de heldige, vinder man et gavekort til Kids Coolshop. Der vil blive serveret fastelavnsboller og kakao.

Det hele foregår i dag på FÆNGSLET fra klokken 10 til 12 i Snedkeriet.

DGI Sønderjyllands første forårsopvisning

I dag er sidste chance for at opleve DGI Sønderjyllands første forårsopvisning denne sæson. Siden fredag den 1. marts har man kunnet opleve gymnasternes show i Humlehallen i Sønderborg. Over 3500 gymnaster har optrådt de her dage.

Det er den første af fem forårsopvisninger. De sidste fire foregår i Aabenraa, Haderslev, Rødding og Løgumkloster.

Efter en rolig nat i det syd og sønderjyske er du vågnet op til en stille søndag morgen. Her er nattens eneste tweet fra Syd- og Sønderjyllands Politi i uredigeret form.

Tønder: Et mistænkeligt forhold på galgemark i Bredebro, viste sig at være et par unge mennesker, i en varevogn, som formentlig havde i sinde at studere anatomi for duggede ruder. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 3, 2019

Vejdirektoratet melder søndag morgen ikke om trafikale problemer.

Husk, at du altid kan tjekke biltrafikken på trafikinfo.dk, busruter på Sydtrafik og Midttrafik og tog hos DSB og Arriva.

Søndagen i Syd- og Sønderjylland bliver med en blanding af let sol og let regn flere steder dog med en smule skyer hist og her. Temperaturen stiger til mellem fem og ni grader, og i løbet af dagen kan det flere steder blive mere overskyet. Om aftenen vil det blive tåget flere steder.

Tak, fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Ole Møller