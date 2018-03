Sådan bliver du frivillig brandmand

De sønderjyske frivillige brandværn søger hele tiden nye folk. Her kan se læse, hvad der kræves.

Vi konstant er på udkig efter tre-fire stykker til fornyelse af styrken. Henrik Sohl, formand for Sønderjysk Frivillige Brandværn

Hvis man er under 40 år gammel, i fornuftig fysisk form og i stand til at troppe op på den lokale brandstation inden for fem minutter, er første betingelse for at blive frivillig brandmand opfyldt.

Der kræves følgende for at blive brandmand: Minimumskrav: Man skal være sund og rask og mellem 18 og 40 år med fast bopæl inden for det lokale brandværns slukningsområde.

Godkendt helbredsattest.

Ren straffeattest.

Kørekort – gerne stort.

God til samarbejde. ​Uddannelse: Ansøgeren skal gennemgå uddannelse efter bekendtgørelse om uddannelse af redningsberedskabets personel udsendt af Beredskabsstyrelsen.

Grunduddannelsen inklusive førstehjælpskursus – ca. 85 timer.

Røgdykkeruddannelse på ca. 150 timer. Afsluttes med eksamen.

Deltagelse i mindst 12 øvelser årligt. Primært i weekender.

Hvis du så også lige mobiliserer støtte på hjemmefronten til, at du hele døgnet rundt kan risikere at skulle op og i indsats med sprøjte og hjelm, skulle vejen være banet for at slutte sig til et af de frivillige sønderjyske brandværn syd for Kongeåen.

Der er ikke umiddelbart akut mangel på frivillige brandmænd, men brandværnene er konstant på udkig efter nye folk.

- Vi konstant er på udkig efter tre-fire stykker til fornyelse af styrken, fordi der hele tiden er udskiftning på grund af for eksempel flytninger, alder eller andet. Samtidig er bemandingen hos de frivillige brandværn højere end hos beredskabet af deltidsbrandmænd, for man kan nemlig aldrig vide, hvem og hvor mange, der kommer ved udrykning, fortæller Henrik Sohl, formand for Sønderjysk Frivillige Brandværn og iøvrigt selv frivillig brandmand i Broager, til TV SYD.

Det at være frivillig brandmand adskiller sig ikke fra at være for eksempel deltids brandmand. Det kræver samme uddannelse, forskellen er blot, at den frivillige brandmand ikke får penge for at smide alt, han eller hun har i hænderne, for at rykke ud til ildebrand.

Hvis man vil være frivillig brandmand, skal man udfylde en optagelsesbegæring hos Sønderjysk Frivillige Brandværn og efterfølgende aflevere den hos brandkaptajnen på sin lokale brandstation.

På hjemmesiden www.blivbrandmandnu.dk kan man læse alt om hvervet.

