Vigga på 10 år: Samler de voksnes affald op i sin sommerferie

Hun synes, at de voksne bør gøre det, de siger til børnene: Ryd op! Nu indsamler hun selv deres affald på stranden ved Blåvand.

Riiiitsch, siger det.

Nu har hun bevæbnet sig med en stor plastikpose og går i gang med at finde affald på stranden. Og der går ikke længe, før hun har fundet det første.

Vigga Eskesen Mikkelsen fra Vejrup ved Bramming er blot 10 år, men dybt bekymret over fremtiden.

- Jeg tror ikke, vi har langt igen, siger hun.

Plastik-øer

Det lyder som en dommedagsprofeti, men hun er dybt bekymret. Videoerne fra Youtube med tonsvis af plastik og andet affald, der flyder rundt i verdens have som store øer eller lander på strandene. Som i Blåvand.

- Det gør mig trist, siger skoleeleven.

Vigga Eskesen Mikkelsen er dybt bekymret efter at have set videoer med blandt andet plastikaffald, der vælter du af hvalers maver. Foto: Finn Grahndin

Men også TV2's historie om et dådyr, der blev fundet med fire kilo plastik i maven, får en 10-årig pige til at ryste på hovedet over de voksnes opførsel.

Se TV2's historie her:

- Vi børn rydder jo op, fordi vi har fået det at vide af jer voksne. Så synes jeg, at I selv skal gøre det også, siger Vigga Eskesen Mikkelsen.

Det er Viggas drøm at redde havet, og nogen må jo gøre noget Ann Mikkelsen, Viggas mor

Måtte opgive den røde spand

Hun har før samlet affald op i sin lille røde plastikspand, men hun har måttet sande, at det langfra er nok. Nu går hun rundt med sin mor og far og samler affald op i de store plastiksække.

Også selv om de alle tre må sande, at det heller ikke er nok.

- Der er altid meget affald herude, siger hendes mor, Ann Mikkelsen.

Ferie med affaldsindsamling

Men Vigga vil gøre noget mere end samle ind fra tid til anden. Så hun har spurgt sin forældre, om de tre kan bruge uge 31 - en del af sommerferien - på at indsamle affald.

- Det har vi sagt ja til. Det er Viggas drøm at redde havet, og nogen må jo gøre noget, siger Ann Mikkelsen.

Der bliver nok at se til. Den jyske vestkyst bliver hvert år forurenet med cirka 1.000 tons affald. Det koster kommunerne omkring otte millioner kroner at rydde det op.

Fakta om danskernes holdning til affald i havet • 85 % af danskerne er bekymrede over mængden af affald, fx plast, i havet. • 51 % af danskerne mener, at affald på stranden kan ødelægge deres tur til stranden. • 51 % af danskerne mener, at strandgæsterne har det største ansvar for at holde strandene rene. • 35 % af danskerne synes, at der ligger meget affald på danske strande og kyststrækninger. Kilde: YouGov. Repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.017 danskerne gennemført i marts 2018 for Miljøstyrelsen.

Reb, plastikbeholdere, glasskår, cigaretskodder, fiskenet, hundelorteposer, underbukser... Vigga finder alt muligt affald på stranden ved Blåvand. Foto: Finn Grahndin