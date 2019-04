SAS aflyser 205 fly fra midnat: Billund ser ud til at gå fri

En række af SAS' flyafgange fra midnat og frem til kl. 13 fredag er aflyst. Billund Lufthavn ser ud til at gå fri.

205 afgange er aflyst, heraf 23 fra København, men umiddelbart ikke nogen fra Billund – oplyser SAS' pressetjeneste til TV SYD.

Der er dog nogle fly, som med sikkerhed vil lette. Det gælder fly fra enten SAS' alliancepartnere i Star Alliance eller hos underleverandører, da de ikke bliver påvirket af strejken. Det er omkring 30 procent af afgangene. De sidste 70 procent forventes at blive ramt af en eventuel strejke.

- Vi har valgt at aflyse et antal flyvninger fredag morgen og formiddag, så vores kunder ikke tager forgæves til lufthavnene til fly, der er aflyst. Vi arbejder hårdt på at nå en forhandlingsløsning, og vi håber at komme til enighed med pilotforeningerne, som vi også har gjort det med andre medarbejdergrupper, siger pressechef Mariam Skovfoged fra SAS.

