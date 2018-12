Beboere savner cykelsti: - Det er med livet som indsats

I 30 år har borgerne langs Hellevadvej kæmpet for en cykelsti. Forældre tør ikke lade deres børn cykle og mødrene har opgivet barnevogns-ture.

I barnevognen ligger lille Sofie Rønnov på 11 måneder og kigger op på sin mor, mens lastbilerne suser forbi.

- Vi går sjældent længere end hertil, siger Nickie Rønnov, der er mor til Sofie. Vi er knap nået 20 meter væk fra husets hoveddør og står ved kanten af familiens indkørsel ud til Hellevadvej. Og det er nemt at forstår hvorfor.

- Det er en rigtig farlig vej at gå på, der er mange biler, lastbiler og udrykningskøretøjer. Og der er ingen cykelsti eller plads til fodgængere, siger Nickie Rønnov mens to lastbiler og en bus passerer bag hende.

Skal Sofie derfor luftes i barnevognen, så ryger barn og vogn ind i bag i bilen, og Nickie Rønnov kører til et mere fredeligt sted.

Fotovognen kommer ofte forbi

”Utrygge borgere på Hellevadvej ved Rødekro i Aabenraa kommune ønskede, at vi kom med fotovognen. Med god grund 49 sager deraf 7 klip hvor den hurtigste kørte 130 km/t #atkdk #politidk”

Sådan tweetede Sydjyllands politi i sidste uge.

- Det er altså ikke hver dag, at vi ser folk, der kører 130 km/t, siger vicepolitiinspektøren hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Knud Reinholt og anerkender, at det har været en af de værre overtrædelser.

Knud Reinholt, Vicepolitiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

Han forklarer, at politiet får flere henvendelser hver uge fra borgerne i kommunen, der ønsker besøg af en fotovogn i deres område. De vurderer hver henvendelse, og finder de det aktuelt, så dukker de op med fotovognen.

Fotovognen har allerede besøgt Hellevadvej syv gange i år.

Alternativ rute duer ikke

Aabenraa Kommune anerkender, at vejen ikke er sikker for unge, og den er kategoriseret som en trafikfarlig skolevej. De henviser derfor borgerne til at bruge en alternativ rute af Hydevadvej, en parallelvej til Hellevadvej. Men den løsning giver borgerne ikke meget for.

- Den alternative rute kræver stadig, at man mindst skal kører eller 5-600 meter på Hellevadvej, for at nå derhen. For nogen er det omkring en kilometer, siger Kenneth Paulsen, der også bor på Hellevadvej.

- For 30 år siden kæmpede mine forældre også for en cykelsti, der var der også et behov, fortæller Kenneth Paulsen. Hver gang hans 12-årige søn Mads er nødt til at tager cyklen, håber han på det bedste.

- Vi har bestemt ikke lyst til, at han cykler på den vej, men vi kan simpelthen ikke køre ham til alt, for vi er jo også på arbejde, forklarer Kenneth Paulsen.

Kenneth Paulsen bor på Hellevadvej og frygter for trafiksikkerheden. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

5.600 biler og 600 lastbiler

De har en facebookgruppe med et par hundrede medlemmer. De har haft politikerne på besøg op til sidste valgkamp, og de skriver læserbreve i en strid strøm til de lokale aviser. Alligevel sker der intet. Det undrer Jan Toftegaard Jensen, der sammen med sin kone, tre børn og to katte, også bor ud til vejen, det hele handler om.

- Når vi kigger på trafikmålinger, så kan vi jo se, at vi med 5.600 biler og 600 lastbiler, så er det svært at forstå, at vi ikke har en cykelsti her, når man f.eks. har en på Aabenraavej, hvor der blev talt 4000 biler og 300 lastbiler, siger han og peger på kortet med optællingen fra COWI, der er lavet i forbindelse med byggeriet af datacentret ved Kassø.

- Det er med livet som indsats, hvis man cykler på den vej. Bilernes hastighed er for høj, den tunge trafik er blevet værre og asfaltkanten på vejen er knækket de fleste steder. Der er ikke plads til bløde trafikanter, afslutter Jan Toftegaard Jensen. Han håber, at 30 års kamp snart resulterer i en cykelsti.