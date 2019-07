Fanø har sin egen Pride. Her greb landbetjent chancen for at danse.

Budskabet var respekt for alverdens minoriteter, da Fanø torsdag havde sin helt egen Pride-parade.

Her bekræftede de på øen, at regnbyger ikke er nogen hindring for regnbuefarver. Selv ordensmagten kan benytte lejligheden til at iklæde sig regnbuefarver, sammen med den traditionelle, sorthvide uniform.

Det demonstrerede den lokale landbetjent Chris Gade, da han i dagens anledning dansede en lille dans. Til ære for TV SYD - og for Fanø Pride, som blev holdt for andet år i træk.