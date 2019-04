Seniorbofællesskaber hitter: 69-årige Inge er vild med det

Efterspørgslen på bofællesskaber for seniorer er stigende. I Horsens er Inge Højgaard Rasmussen flyttet ind på et, hvor der allerede er venteliste.

Kollektiver, bofællesskaber, kollegier – ordene rimer på ungdom, men ikke desto mindre bliver der større efterspørgsel på seniorbofællesskaber.

I gennemsnit står 28 ældre på venteliste til at flytte ind i hver af de 300 seniorbofællesskaber, der findes i Danmark, viser en undersøgelse fra RealDania.

Jeg regner med, at jeg bliver meget ældre herude. Det er en livskvalitet at bo sådan her. Inge Højgaard Rasmussen, beboer i seniorbofællesskabet Sundbakken

I et nyt bofællesskab i Horsens med navnet Sundbakken er 69-årige Inge Højgaard Rasmussen flyttet ind, og hun er begejstret.

- Jeg regner med, at jeg bliver meget ældre ved at bo herude. Der er mange ting, du kan engagere dig i, så man går ikke i stå. Det er en livskvalitet at bo sådan her, mener hun.

Trygheden er et og alt

Bofællesskabet Sundbakken har kun eksisteret i to måneder, men der er allerede venteliste. I øjeblikket bor der 38 personer, som alle er over 50 år og ikke har hjemmeboende børn.

Beboerne har hver sin lejlighed, men de kan mødes i et fælleshus – for eksempel til morgensang og kaffe.

Bofællesskaber for seniorer Der findes omkring 300 bofællesskaber for seniorer i Danmark. I gennemsnit står der 28 personer på venteliste til hver af dem. 91 procent af beboerne i bofællesskaberne oplever øget livskvalitet. Kilde: Undersøgelse fra Realdania Se mere

- Hele det sociale her er unikt. Hvis jeg sidder alene i min lejlighed, kan jeg bare gå ned, og så kommer der nok nogen forbi, som jeg kan være sammen med eller sige hej til, siger Inge Højgaard Rasmussen.

Også Marianne Celinder er glad for, at hun flyttede ind på Sundbakken i Horsens. Især trygheden spiller en stor rolle for hende.

- Hvis jeg flyttede ind i en lejlighed, ved jeg ikke, hvem der bor ved siden af. Her vil vi alle fællesskabet. Vi vil hinanden godt, det er rigtig væsentligt, siger Marianne Celinder.

Flere seniorbofællesskaber i Horsens

Ifølge RealDanias undersøgelse oplever 9 ud af 10 ældre i bofællesskaberne øget livskvalitet – i høj grad, fordi de er mindre ensomme.

Det er en rigtig god investering i det gode liv – også set fra en kommunes synspunkt. Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune

Netop derfor er der flere seniorbofællesskaber på vej i Horsens Kommune, fortæller borgmester Peter Sørensen, der også har oplevet en enorm efterspørgsel på boligformen.

- Seniorlivet skal jo helst være godt, men mange ældre oplever bekymringer i forbindelse med det – og der kan bofællesskaber være en løsning, mener borgmesteren.

Desuden giver øget livskvalitet også bedre sundhed.

- Så det er en rigtig god investering i det gode liv – også set fra en kommunes synspunkt, siger borgmesteren.

Der er ikke fare for at blive ensom i bofællesskabet Sundbakken i Horsens – faktisk skal man være klar på, at man kommer meget tæt på hinanden, siger Inge Højgaard Rasmussen.

- Min nabo har fået gardiner, og det passer mig ikke rigtig, for jeg vil jo gerne kunne følge med i, om hun har det godt, og hvad hun laver, siger Inge Højgaard Rasmussen med et smil.