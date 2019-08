Skæbnemøde i kriseramte Venstre skal holdes i Brejning

Den ugelange uro i Venstre skal diskuteres på et møde på Comwell Kellers Park i Brejning i slutningen af måneden.

Det er et hovedbestyrelsesmøde, partiet Venstre skal holde den 31. august i Brejning ved Vejle, men overskriften på mødet burde nok nærmere være krisemøde.

Der er nemlig ingen tvivl om, at der øverst på mødets dagsorden vil være den ugelange uro, som har plaget patiet.

- Enhver kan sige sig selv, at der bliver snak om det på de møder, vi skal have, siger Elo Jensen, der sidder i både hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, til Jyllands-Posten.

Kritikken fortsætter

Uroen kom efter næstformand Kristian Jensen i et interview med Berlingske tog afstand fra partiformand Lars Løkke Rasmusens idé om et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.

Den melding fik tidligere minister Claus Hjort Frederiksen til offenligt at opfordre Kristian Jensen til at gå af som partiets næstformand.

Kristian Jensen har efter sommergruppemødet fredag beklaget, at han delte sin holdning med Berlingske fremfor folketingsgruppen. Det stoppede imidlertid ikke Claus Hjort Frederiksen, der allerede søndag igen var ude og kritisere Kristian Jensen.

- Jeg er utilfreds med Claus' ageren

Kritikken undrer Leif Krarup, der er formand for Venstre i Region Syddanmark og medlem af forretningsudvalget. Han forstår ikke Claus Hjort Frederiksens offentlige kritik af Kristian Jensen og vil tage det med til mødet i Brejning.

- Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg kommer til at rejse det her over for Hjort. Jeg er jo jysk repræsentant, og der bliver sjældent talt med store bogstaver, men jeg er utilfreds med Claus' ageren, siger Leif Krarup til Berlingske.

Det er Venstres mere end 100 medlemmer store bestyrelse, som skal diskutere urolighederne i partiet. Officielt bliver Venstres næstformand valgt ved partiets landsmøde den 16.-17. november.

TV SYD har uden held forsøgt at få en uddybende kommentar fra Leif Krarup.