Slut med smøger i arbejdstiden i Kolding

Med stemmerne ni for og to imod vedtog medlemmerne af Økonomiudvalget tidligt tirsdag morgen at stramme reglerne for rygning i Kolding Kommune.

Den nye politik betyder, at de kommunalt ansatte ikke må ryge i arbejdstiden, og at rygning bliver forbudt på alle kommunens områder - inde som ude.

- Det er noget, som efterhånden har bredt sig over hele landet, og rigtig mange kommuner har indført det. Mange steder har det været politisk motiveret, men her i Kolding er det altså medarbejderne, der selv har sagt, at vi skulle ind og arbejde med vores rygepolitik, siger Jørn Pedersen (V), borgmester i Kolding Kommune, til TV SYD.

Forslaget kommer fra medarbejdernes Hovedudvalg og blev vedtaget af et flertal i Økonomiudvalget. Kun Dansk Folkeparti stemte imod.

Den nye rygepolitik i Kolding Kommune træder i kraft 1. august 2020. Sønderborg Kommune, Haderslev Kommune, Vejen Kommune, Varde Kommune og Billund Kommune bliver røgfrie kommuner fra 1. januar 2020.

Artiklen er opdateret med citat fra Jørn Pedersen.

Der bliver færre skodder uden for Kolding Rådhus fra august næste år. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD