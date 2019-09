Snart har Dybbøl Mølle hat på igen

Efter en omfattende istandsættelse er vinger og hat nu klar til at blive sat på Dybbøl Mølle igen.

Tirsdag formiddag begynder entreprenørerne at sætte toppen på Dybbøl Mølle igen.

- Vi er glade, for det er altid sjovere at bygge op end at rive ned, siger formanden for foreningen bag møllen, DSI Dybbøl Mølle, Jens Peter Rasmussen.

Det, der skal ske i dag er, at murkronen skal løftes op. Det er i al sin enkelhed et kæmpetandhjul, der er støbt ind i en 1 meter høj betonkrans. Tandhjulet er af stål så med betonen bliver det en meget tung ting, og en af BMS´s største kraner er da også rekvireret.

Murkronen ligger klar ved siden af møllen.

Når det er sket, så skal murerne igang. Der skal mures rundt om murkransen og pudses, så toppen kommer til at flugte med det nederste af møllen. Det kommer til at tage 3 uger, og så kan selve hatten komme på. Den er også blevet grundigt renset og malet, og til sidst kan de spritnye vinger komme på.

- De nye vinger kommer til at holde i 30 år. De gamle holdt lidt længere, men dengang brugte de også ting til at beskytte vingerne med, soms vi ikke bruger idag, fortæller formand Jens Peter Rasmussen.

Arbejdet begynder efter planen tirsdag klokken 10.