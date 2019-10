Socialdemokrat lover flere tandlæger... på et tidspunkt

Socialdemokratiets Troels Ravn har et ønske om at uddanne flere læger, men han vil ikke fortælle, hvornår det skal ske.

Uddan flere tandlæger.

Sådan lyder anbefalingerne fra Tandlægeforeningen, efter den har offentliggjort en ny undersøgelse, som viser, at der er akut mangel på tandlæger i TV SYD’s sendeområde.

Ønsket er hørt.

Tirsdag aften sagde Socialdemokratiets skatteordfører, Troels Ravn, til TV SYD, at han lover at arbejde for at uddanne endnu flere tandlæger.

- Vi anerkender problemstillingen, og vi skal være sikre på, at uanset hvor man bor henne i landet, så kan man komme til en tandlæge, siger Troels Ravn.

Alligevel kan socialdemokraten ikke fortælle, hvornår man kan forvente at se endnu flere tandlægestuderende på skolerne, end man kan i dag.

Tandplejere og klinikassistenter skal lave endnu mere

Den nye undersøgelse viser, at 55 procent af tandklinikkerne i TV SYD’s sendeområde det seneste år har haft svært ved at rekruttere nye medarbejdere.

Blandt andet derfor anbefaler Tandlægeforeningen, at man optager yderligere 60 tandlægestuderende om året.

Troels Ravn fortæller, at han i dag ikke har pengene til at uddanne ekstra tandlæger. Men for at lette presset i tandklinikkerne har Socialdemokratiet stillet et forslag om, at tandplejerne og klinikassistenterne kan få lov til at løse endnu flere opgaver, end de gør i dag.

- Vi når ikke det hele på én gang, men jeg lover, at jeg vil arbejde for flere tandlæger. For det at have en sund tandhygiejne er helt generelt for sundhedstilstanden for alle mennesker, siger Troels Ravn.

På landsplan er der cirka 200 ubesatte tandlægestillinger og 53 deltidsstillinger på private klinikker.