Søn døde efter ophold i Kolding Arrest - mor taber retssag

En mor har torsdag tabt en retssag mod Kriminalforsorgen. Hun krævede erstatning, fordi hendes søn døde kort efter et ophold i Kolding Arrest, hvor han var blevet udsat for fængselsbetjentes magtanvendelse.

Ekrem Sahin døde for mere end otte år siden. Han blev 23 år.

Københavns Byret har imidlertid frifundet Kriminalforsorgen. Afgørelsen er på 71 sider og er truffet af tre dommere.

Ekrem Sahin var blevet indsat i Kolding Arrest, og her opstod en situation, hvor fængselsbetjente brugte magt.

Den unge mand blev holdt fast og lagt i benlås 11. januar 2011. Han mistede bevidstheden og blev ført til sygehuset. Efter tre dage i koma afgik han ved døden.

Forløbet har flere gange været undersøgt. Politiets efterforskning fik anklagemyndigheden til at konkludere, at betjentene ikke havde brugt unødig magt, og derfor skulle de ikke retsforfølges.

Specialisterne i Retslægerådet udtalte på et tidspunkt, at dødsårsagen var usikker, men at den mest sandsynlige forklaring var, at den ophidsede mand fik iltmangel, mens han lå på maven.

Morens advokat er Tobias Stadarfeld Jensen. Han har blandt andet hævdet, at fængselsbetjentene fejlede ved at lægge Ekrem Sahin i benlås, selv om han allerede havde håndjern på, har DR Trekanten tidligere rapporteret.

Dommen vil blive anket, oplyser advokaten til DR torsdag.

- Det var ikke nødvendigt at fastholde ham ned mod gulvet i næsten 20 minutter, siger Tobias Stadarfeld Jensen.

Kriminalforsorgen kalder sagen tragisk, men erklærer sig tilfreds med dommens resultat.

/ritzau/